USA in der WM-Quali gegen Panama nur 1:1

erschienen am 29.03.2017



Die Fußball-Nationalmannschaft der USA hat einen Rückschlag in der WM-Qualifikation hinnehmen müssen. Vier Tage nach dem überzeugenden 6:0 gegen Honduras im ersten Spiel nach der Entlassung von Trainer Jürgen Klinsmann mussten sich die Amerikaner in Panama mit einem 1:1 (1:1) begnügen.

Damit belegt weiterhin Panama den dritten und letzten WM-Platz der CONCACAF-Zone, während die USA auf Platz vier einen Zähler Rückstand haben. Seine Tabellenführung baute derweil Mexiko durch ein 1:0 bei Trinidad und Tobago aus. Verfolger Costa Rica strauchelte beim 1:1 gegen Honduras.

Beim US-Team stand der Dortmunder Shootingstar Christian Pulisic sowie der Ex-Schalker Jermaine Jones in der Startelf. Abwehrspieler John Anthony Brooks fehlte dagegen aufgrund einer Nasennebenhöhlen-Entzündung. Torjäger Clint Dempsey hatte die USA in der 40. Minute in Führung gebracht, doch Panama glich nur vier Minuten später durch Gabriel Gomez aus.