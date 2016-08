Verdacht auf Mittelhandbruch bei Kevin Volland

erschienen am 31.08.2016



Kevin Volland wird den Start der WM-Qualifikation mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) in Oslo gegen Norwegen möglicherweise verpassen. Bei dem Angreifer von Bayer Leverkusen besteht Verdacht auf Mittelhandbruch.

"Bewahrheitet sich das, wäre es schwierig für Sonntag", sagte Bundestrainer Joachim Löw am Mittwochabend nach dem 2:0 im Test-Länderspiel gegen Finnland in Mönchengladbach. Julian Draxler (VfL Wolfsburg), der wegen einer leichten Grippe nicht im Kader stand, wird hingegen fit sein. Emre Can (FC Liverpool) fällt mit einer Außenbanddehnung aus.

Mit der Entscheidung, welche Spieler nicht nach Norwegen mitreisen, will Löw deshalb warten: "Da schauen wir erst, was die Ärzte sagen."