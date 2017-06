Vidal führt Chile zum Sieg

erschienen am 03.06.2017



Mittelfeldspieler Arturo Vidal von Fußball-Rekordmeister Bayern München hat die chilenische Nationalmannschaft in der Vorbereitung auf die Qualifikationsspiele für die WM 2018 zum Erfolg über Burkina Faso geführt. Chile gewann im Nationalstadion von Santiago 3:0 (1:0) gegen die Westafrikaner, Vidal war mit einem Doppelpack (10., 75.) maßgeblich am Sieg beteiligt. Den dritten Treffer erzielte Anyelo Zagal (86.).

Neben Vidal stand auch Leverkusens Charles Aránguiz in Chiles Startelf. Die Mannschaft von Trainer Juan Antonio Pizzi testet vor der Sommerpause noch gegen WM-Gastgeber Russland (9. Juni) und die von Christoph Daum trainierten Rumänen (13. Juni). In der südamerikanischen Gruppe stehen die Chilenen auf Rang vier, der als letzter Platz noch zur direkten WM-Qualifikation berechtigt. Ende August geht es dort gegen Paraguay weiter.