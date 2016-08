Vier Neulinge im Aufgebot der Azzurri

erschienen am 27.08.2016



Italiens neuer Fußball-Nationaltrainer Giampiero Ventura hat vier Neulinge in das vorläufige Aufgebot von 26 Spielern berufen. Der viermalige Weltmeister trifft am kommenden Donnerstag (1. September) in einem Länderspiel auf Vize-Europameister Frankreich.

Vier Tage später das erste WM-Qualifikationsspiel gegen Israel in Haifa auf dem Programm. Die vier Debütanten sind der 17-jährige Torwart des AC Mailand, Gianluigi Donnarumma, sowie Alessio Romagnoli (AC Mailand), Andrea Belotti (FC Turin) und Leonardo Pavoletti (FC Genua). Zu Venturas Kader gehören 15 Spieler, die auch bei der EURO in Frankreich im Sommer dabei waren.

Die Spieler treffen sich am Sonntag im Trainingslager der Nationalmannschaft in Coverciano bei Florenz.