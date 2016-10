Vor Nordirland: LÃ¶w bangt um Boateng und Hector

Vor Nordirland: Löw bangt um Boateng und Hector

erschienen am 08.10.2016



Bundestrainer Joachim Löw bangt vor dem dritten WM-Qualifikationsspiel am Dienstag in Hannover gegen Nordirland (20.45/RTL) um Jerome Boateng und Jonas Hector, geht aber vom Einsatz beider Defensivspieler aus. "Jerome hat einen Schlag abbekommen, Jonas hat nach einem Pressschlag oder einem Pferdekuss ein bisschen muskuläre Probleme", sagte Löw bei RTL: "Ich gehe aber davon aus, dass es nicht ganz so schlimm ist."

Die Auswechslung Hectors beim 3:0 gegen Tschechien im zweiten Quali-Spiel am Samstag in Hamburg sei "eine Vorsichtsmaßnahme" gewesen, ergänzte Löw.