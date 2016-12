WM 2014: Firma gesteht illegale Absprachen bei Stadionbauten

erschienen am 05.12.2016



Im Vorfeld der Fußball-Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien hat es bei der Vergabe der Stadion-Bauaufträge offenbar illegale Absprachen eines Firmenkartells gegeben. Wie brasilianische Behörden am Montag bekannt gaben, hat einer der Konzerne in der Kooperation mit Ermittlern entsprechende Methoden gestanden.

Die Firma "Andrade Gutierrez" habe Beweise vorlegt, dass dies bei mindestens fünf öffentlichen Ausschreibungen der Fall gewesen sei, teilte die staatliche Kartellbehörde CADE mit. Dabei soll es unter anderem um Aufträge für Arbeiten am Maracana in Rio de Janeiro und der Arena Pernambuco in Recife gegangen sein.