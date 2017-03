WM-Quali: England weiter souverän auf Russland-Kurs

erschienen am 26.03.2017



Englands Fußball-Nationalmannschaft steuert weiter souverän auf WM-Kurs. Vier Tage nach dem unglücklichen 0:1 im Freundschaftsspiel beim Weltmeister Deutschland setzten sich die Three Lions gegen Litauen mit 2:0 (1:0) durch und führen mit 13 Punkten aus den ersten fünf Qualifikationsspielen die Tabelle der Gruppe F an.

Jermain Defoe (21.) und Jamie Vardy (66.) erzielten die Tore im Londoner Wembeystadion. Torhüter Joe Hart ersetzte Routinier Wayne Rooney, der von Trainer Gareth Southgate nicht berücksichtigt worden war, als Kapitän.