WM-Quali: Gnabry und Henrichs geben Debüt in Nationalmannschaft

erschienen am 11.11.2016



Serge Gnabry von Werder Bremen und Benjamin Henrichs von Bayer Leverkusen geben ihr Debüt in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Bundestrainer Joachim Löw beorderte die beiden Neulinge in die Startaufstellung für das WM-Qualifikationsspiel am Freitagabend (20.45 Uhr/RTL) in Serravalle gegen San Marino.

Für den erkrankten Manuel Neuer steht Marc-André ter Stegen im Tor des Weltmeisters. Neben Henrichs werden Mats Hummels und Jonas Hector die Abwehrreihe bilden. Im defensiven Mittelfeld spielt Joshua Kimmich neben Kapitän Sami Khedira. Gnabry wird über die linke Außenbahn stürmen, Thomas Müller über rechts. Hinter Mittelstürmer Mario Gomez agieren Mario Götze und Ilkay Gündogan. - Die deutsche Aufstellung:

Ter Stegen - Henrichs, Hummels, Hector - Khedira, Kimmich - Müller, Götze, Gündogan, Gnabry - Gomez. - Trainer: Löw