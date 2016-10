WM-Quali: Lewandowski mit Dreierpack bei erstem Polen-Sieg

erschienen am 08.10.2016



Bayern Münchens Torjäger Robert Lewandowski hat die polnische Fußball-Nationalmannschaft zum ersten Sieg in der WM-Qualifikation geschossen. Beim 3:2 (2:0)-Sieg in Warschau gegen Dänemark traf der polnische Kapitän am Samstag dreifach (20./36., Foulelfmeter/48.). Für die Treffer der Dänen sorgten Polens Abwehrspieler Kamil Glik (49.) per Eigentor und RB Leipzigs Angreifer Yussuf Poulsen (69.).

Innenverteidiger Jannik Vestergaard von Borussia Mönchengladbach verursachte den Strafstoß, der zum 2:0 der Polen führte.

Nach dem 2:2 (2:0) zum Auftakt in Kasachstan überholte Polen durch den Sieg die Skandinavier in der Tabelle der Gruppe E. Mit vier Zählern liegt das Team von Trainer Adam Nawalka auf Rang drei hinter den punktgleichen Rumänen und Montenegrinern, Dänemark ist mit drei Punkten Vierter.