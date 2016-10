WM-Quali: LÃ¶w baut nur wenig um - GÃ¼ndogan spielt

WM-Quali: Löw baut nur wenig um - Gündogan spielt

erschienen am 10.10.2016



Fußball-Bundestrainer Joachim Löw baut seine Mannschaft für das WM-Qualifikationsspiel gegen Nordirland am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) in Hannover nur wenig um. Wie bereits vor dem 3:0 gegen Tschechien angedeutet, wird Löw im Mittelfeld diesmal Ilkay Gündogan eine Chance von Beginn an geben. Für den England-Legionär muss Sami Khedira weichen.

Das könnte schon die einzige Änderung nach dem starken Auftritt von Hamburg sein, zumal Löw mit etablierten Kräften die nächsten drei Punkte einfahren möchte. Allerdings sind Abwehrchef Jerome Boateng, Linksverteidiger Jonas Hector und Julian Draxler leicht angeschlagen. Sollte einer der genannten Spieler passen müssen, hätte Löw in Benedikt Höwedes oder Shkodran Mustafi hinten sowie Julian Brandt und Kevin Volland in der Offensive Alternativen. - Die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen:

Deutschland: Neuer (Bayern München/30 Jahre/73 Länderspiele) - Kimmich (Bayern München/21/8), Boateng (Bayern München/28/66), Hummels (Bayern München/27/52), Hector (1. FC Köln/26/23) - Gündogan (Manchester City/25/17), Kroos (Real Madrid/26/73) - Müller (Bayern München/27/80), Özil (FC Arsenal/27/82), Draxler (VfL Wolfsburg/23/26) - Götze (Borussia Dortmund/24/59). - Trainer: Löw

Nordirland: McGovern (Norwich City/32/17) - McLaughlin (Fleetwood Town/25/21), Jonny Evans (West Bromwich Albion/28/55), McAuley (West Bromwich Albion/36/67), Ferguson (FC Millwall/25/28) - Dallas (Leeds United/25/19), Norwood (Brighton & Hove Albion/25/39), McNair (AFC Sunderland/21/13), Davis (FC Southampton/31/89) - Ward (Burton Albion/30/28) - Lafferty (Norwich City/29/57). - Trainer: O'Neill

Schiedsrichter: Paolo Tagliavento (Italien)