WM-Quali: LÃ¶w setzt erneut auf neun Weltmeister um RÃ¼ckkehrer Boateng

WM-Quali: Löw setzt erneut auf neun Weltmeister um Rückkehrer Boateng

erschienen am 08.10.2016



Bundestrainer Joachim Löw setzt auch im zweiten WM-Qualifikationsspiel am Samstag (20.45 Uhr/RTL) in Hamburg gegen Tschechien auf neun Weltmeister. Dennoch gibt es im Vergleich zum erfolgreichen Start in Oslo gegen Norwegen (3:0) eine Veränderung in der Startelf der deutschen Fußball-Nationalmannschaft: Rückkehrer Jerome Boateng ersetzt im Abwehrzentrum Benedikt Höwedes.

Damit vertraut Löw in der Defensive einem Bayern-Block. Vor Kapitän Manuel Neuer im deutschen Tor verteidigt Mats Hummels an der Seite Boatengs, rechts kommt deren Münchner Klubkollege Joshua Kimmich zum Zuge. Nur auf der linken Seite agiert in Jonas Hector vom 1. FC Köln kein Bayern-Profi.

Im defensiven Mittelfeld sollen Toni Kroos und Sami Khedira wie von Löw zuvor angekündigt das Spiel ankurbeln. Hinter der "falschen Neun" Mario Götze gibt Mesut Özil die Zehn. Auf den Außen stürmen Thomas Müller und Julian Draxler. - Die deutsche Aufstellung:

1 Neuer - 18 Kimmich, 17 Boateng, 5 Hummels, 3 Hector - 8 Kroos, 6 Khedira - 13 Müller, 10 Özil, 7 Draxler - 19 Götze. - Trainer: Löw