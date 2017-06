WM-Quali: Pulisic führt USA mit Doppelpack zum Sieg

erschienen am 09.06.2017



Mit einem Doppelpack hat Borussia Dortmunds Christian Pulisic die US-Nationalmannschaft näher Richtung Fußball-WM 2018 in Russland geschossen. Beim 2:0 (0:0) im Qualifikationsspiel gegen Trinidad und Tobago war der 18 Jahre alte Offensivspieler mit seinen Treffern (52./62.) der Mann des Abends in Commerce City/Colorado.

In 15 Länderspielen hat Pulisic bereits sieben Tore erzielt. Ebenfalls in der Startelf standen die Bundesliga-Legionäre John Brooks (Hertha BSC) und Fabian Johnson (Borussia Mönchengladbach). Bobby Wood (Hamburger SV) wurde in der Schlussphase eingewechselt.

Mit sieben Punkten aus fünf Spielen verbesserten sich die USA auf den dritten Rang der Sechsergruppe des nord- und mittelamerikanischen Verbandes CONCACAF. Als nächstes muss das Team von Nationalcoach Bruce Arena bei Spitzenreiter Mexiko (Montag, 2.30 Uhr MESZ) antreten, das ohne den Leverkusener Stürmer Javier Chicharito Hernandez mit 3:0 (1:0) gegen Honduras gewann und 13 Zähler auf dem Konto hat.

Auf Rang zwei liegt Costa Rica (8), das sich gegen Panama mit einem 0:0 begnügen musste. Nur die besten drei Teams qualifizieren sich sicher für die WM-Endrunde im kommenden Jahr in Russland (14. Juni bis 15. Juli 2018). Der Vierte muss in die Play-off-Runde gegen einen asiatischen Vertreter.