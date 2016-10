WM-Quali: RÃ¼ckschlÃ¤ge fÃ¼r Wales und Ã–sterreich

WM-Quali: Rückschläge für Wales und Österreich

erschienen am 09.10.2016



EM-HalbfinalistWales und Österreich kommen in der Qualifikation zur Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland nicht in Tritt. Gegen Außenseiter Georgien mussten sich die Briten um Superstar Gareth Bale mit einem schmeichelhaften 1:1 (1:0) begnügen, während Österreich mit acht Deutschland-Legionären in der Startelf mit 2:3 (1:2) in Serbien verlor.

Serbien (sieben Punkte) übernahm nach drei Spielen auch die Spitze in der Gruppe D vor den punktgleichen Iren, die 3:1 (1:1) in der Republik Moldau gewannen. Wales (fünf) und Österreich (vier) stehen bereits unter Druck.

Trotz des frühen Treffers von Real-Madrid-Star Bale (10.) gewann Wales kaum Kontrolle über das Spiel. Tornike Okriaschwili (57.) fügte den Hausherren im Millenium Stadium von Cardiff das erste Heim-Gegentor in einem Qualifikationsspiel nach 481 Minuten zu. Zweimal scheiterten die Gäste zudem unglücklich an der Latte (33., 64.).

Die Tore des Leipzigers Marcel Sabitzer (15.) sowie von Angreifer Marc Janko (62.) waren für die Österreicher in Belgrad zu wenig, um Zählbares mitzunehmen. Der kampfstarke Gastgeber, der zuletzt bei der WM 2010 bei einem großen Turnier dabei war, siegte dank der Treffer von Aleksandar Mitrovic (6., 24.) und Dusan Tadic (74.). Der Hamburger Filip Kostic wurde nach 65 Minuten ausgewechselt.

Für EM-Teilnehmer Irland schossen Shane Long (2.) und James McClean (69., 76.) den glanzlosen Sieg in Chisinau heraus. Igor Bugaev (45.+1) glich zwischenzeitlich aus.