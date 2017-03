WM-Quali: Tschechien mit Kantersieg in San Marino

erschienen am 26.03.2017



Mit einem Kantersieg hat sich der deutsche Gruppengegner Tschechien im Kampf um ein Play-off-Ticket zur Fußball-WM 2018 zurückgemeldet. Die Mannschaft von Trainer Karel Jarolim fertigte in Serravalle den Fußball-Zwerg San Marino mit 6:0 (5:0) ab und schob sich mit acht Punkten vorerst auf den zweiten Platz in der Qualifikationsgruppe C.

Antonin Barak (17. und 24.), der Berliner Vladimir Darida (19. und 77./Elfmeter), der Bremer Theodor Gebre Selassie (26.) und Michal Krmencik (43.) erzielten die Tore für die Tschechen, die seit der 0:3-Niederlage am 8. Oktober 2016 gegen die deutschen Weltmeister ungeschlagen sind. Die acht besten Gruppenzweiten erreichen die Play-offs um vier weitere WM-Plätze.