WM-Quali: Tschechien und Nordirland trennen sich torlos

erschienen am 04.09.2016



Deutschlands nächste Gegner Tschechien und Nordirland haben im ersten Spiel der Qualifikation zur Fußball-WM 2018 bereits Punkte liegen gelassen. Beide Teams trennten sich am Sonntag in Prag vor 10.731 Zuschauern 0:0.

Nach dem 1:0 (1:0)-Sieg von Aserbaidschan in San Marino und dem 3:0 (2:0) der Deutschen in Norwegen teilen sich Tschechien und Nordirland nun Rang drei der Gruppe C. Um gegen Deutschland eine Chance zu haben müssen sich beide Teams steigern. Am 8. Oktober trifft Tschechien in Hamburg auf das Team von Bundestrainer Joachim Löw, drei Tage später empfängt der Weltmeister in Hannover die Nordiren.