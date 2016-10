WM-Quali gegen Tschechien: DFB-Team vor ausverkauftem Haus

erschienen am 08.10.2016



Die deutschen Fußball-Weltmeister spielen in der WM-Qualifikation am Samstag (20.45 Uhr/RTL) gegen Tschechien vor ausverkauftem Haus. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) wenige Stunden vor dem Duell bekannt gab, gibt es für die Begegnung in Hamburg keine Karten mehr. Die Tageskassen werden demnach nicht mehr geöffnet, das Volksparkstadion wird mit 53.000 Zuschauern voll besetzt sein.

Für die Partie gegen Nordirland am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) in Hannover sind bisher rund 35.000 Tickets abgesetzt worden.