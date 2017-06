WM-Qualifikation: Belgien vor Gruppensieg - torloses Verfolgerduell

erschienen am 09.06.2017



Belgien hat auf dem Weg zur Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland einen wichtigen Sieg eingefahren. Die Roten Teufel gewannen am Freitagabend 2:0 (1:0) in Estland und bauten mit nun 16 Punkten ihren Vorsprung in Gruppe H auf Griechenland (12) weiter aus. Die Griechen kamen in Bosnien-Herzegowina (11) nicht über ein 0:0 hinaus.

Die Tore für Belgien schossen Dries Mertens (31.) und Nacer Chadli (86.). Das fünftplatzierte Estland (4) musste nach einer Roten Karte gegen Artjom Dimitrijew (44.) die komplette zweite Hälfte in Unterzahl spielen.

Tabellenschlusslicht Gibraltar (0) unterlag Zypern (7) mit 1:2 (1:1). Die Gruppensieger qualifizieren sich direkt für die WM, die acht besten Gruppenzweiten spielen im K.o.-Modus vier weitere europäische Startplätze aus.