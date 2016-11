WM-Qualifikation: Erste Niederlage für Aserbaidschan

erschienen am 11.11.2016



Außenseiter Aserbaidschan hat in der deutschen Qualifikationsgruppe C zur Fußball-WM 2018 im vierten Spiel die erste Niederlage kassiert. Die Mannschaft des einstigen kroatischen Mittelfeldstars Robert Prosinecki unterlag in Belfast dem EM-Teilnehmer Nordirland mit 0:4 (0:2) und musste mit sieben Zählern den zweiten Tabellenplatz hinter Weltmeister Deutschland an die punktgleichen Briten abgeben.

Den ersten Sieg feierte Tschechien mit 2:1 (1:0) gegen Norwegen und verbesserte sich mit fünf Punkten auf den vierten Platz. Kyle Lafferty (27.), Gareth McAuley (40.), Conor McLaughlin (66.) und Chris Brunt (84.) erzielten die Tore für die Nordiren. Aserbaidschan ist am 26. März 2017 in Baku nächster Gegner der deutschen Nationalmannschaft. Für die Tschechen trafen Michal Krmencik (11.) und Jaromir Zmrhal (47.), Norwegen verkürzte durch Joshua King (87.).