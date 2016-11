WM-Qualifikation: Gabun weiter torlos, Nigeria mit zweitem Sieg

erschienen am 12.11.2016



Gabun ohne Aubameyang-Treffer nur remis, Nigeria mit Trainer Gernot Rohr weiter auf WM-Kurs: Während BVB-Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang mit seinen Gabunern in der WM-Qualifikation nicht über ein 0:0 in Mali hinaus kam, siegten die "Super Eagles" am Samstag mit 3:1 (2:0) gegen Algerien und sorgten so für den zweiten Sieg in der letzten Qualifikationsrunde.

Nachdem Gabun bereits zum Auftakt gegen Marokko nur ein torloses Unentschieden gelang, liegt das Team nun nach zwei Spielen mit zwei Punkten auf Rang drei der Gruppe C, welche die Elfenbeinküste nach dem 0:0 in Marokko mit vier Punkten anführt. Zweiter sind aufgrund des besseren Torverhältnisses die Marokkaner mit ebenfalls zwei Zählern.

Die vom gebürtigen Mannheimer Rohr gecoachten Nigerianer bauten durch den zweiten Erfolg in der zweiten Partie den Vorsprung in der Gruppe B aus. Mit sechs Punkten steht das Team des Mainzer Innenverteidigers Leon Balogun vier Punkte vor Kamerun, die derweil gegen Sambia nur zu einem 1:1 (1:1) kamen. Der Dritte Sambia und Schlusslicht Algerien kommen bislang auf je einen Zähler.

Victor Moses (25./90.+2) und John Obi Mikel (42.) vom FC Chelsea führten Nigeria mit ihren Treffern zum Erfolg, Nabil Bentaleb (67.) von Schalke 04 sorgte für den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer.