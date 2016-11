WM-Qualifikation: Koller nach neuerlicher Pleite mit Österreich unter Druck

erschienen am 12.11.2016



Österreichs Fußball-Nationalmannschaft schwimmen in der Qualifikation zur WM-Endrunde 2018 in Russland frühzeitig die Felle davon. Das mit zahlreichen Bundesligaprofis gespickte Austria-Team kassierte einen Tag nach dem 56. Geburtstag seines Trainers Marcel Koller in Wien eine bittere 0:1 (0:0)-Niederlage gegen den EM-Achtelfinalisten Irland und belegt in der Gruppe D mit lediglich vier Punkten aus vier Spielen den vierten Platz. Der ehemalige Kölner und Bochumer Coach Koller gerät nach der neuerlichen Pleite stark unter Druck.

Irland, das durch James McClean (48.) zu seinem dritten Sieg kam, übernahm zunächst mal vor dem Abendspiel zwischen Serbien (7) und Wales (5) in Cardiff mit zehn Zählern die Tabellenführung. Zwei Punkte hinter Österreich liegt Georgien, das nicht über ein 1:1 (1:0) gegen Moldau hinauskam.

Österreich, das acht Bundesliga-Legionäre in der Startelf aufgeboten hatte, tat sich über die gesamte Strecke äußerst schwer. Die beste Gelegenheit hatten die Hausherren fünf Minuten vor der Pause, als Marcel Sabitzer von Bundesligaaufsteiger RB Leipzig nach gutem Zuspiel des früheren Bremers Marko Arnautović nur die Latte traf. Im zweiten Durchgang vergab der Münchner David Alaba eine gute Gelegenheit zum Ausgleich. In der Nachspielzeit scheiterte Stürmer Marc Janko kläglich.