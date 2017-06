WM-Qualifikation: Schweiz hält Portugal auf Distanz - Ungarn blamiert sich in Andorra

erschienen am 09.06.2017



Die Schweizer Fußball-Nationalmannschaft hat mit einem glanzlosen 2:0 (1:0) auf den Färöer Inseln einen weiteren Schritt in Richtung WM-Qualifikation gemacht. Die Tore erzielten die Ex-Bundesligaprofis Granit Xhaka (36.) und Xherdan Shaqiri (59.). Bei noch drei verbleibenden Spielen in der Gruppe B liegen die Eidgenossen auf dem Weg zur WM 2018 in Russland drei Punkte vor den Portugiesen.

Portugal feierte in Lettland einen 3:0 (1:0)-Pflichtsieg. Superstar Cristiano Ronaldo (41./63.) schoss die ersten beiden Tore, Andre Silva (67.) legte nach.

Der deutsche Trainer Bernd Storck blamierte sich mit der ungarischen Nationalmannschaft mit einem 0:1 (0:1) in Andorra. Für den Zwergstaat war es der erste Sieg in einem WM-Qualifikationsspiel seit dem 13. Oktober 2004 (1:0 gegen Mazedonien).

Zum direkten Duell zwischen Portugal und der Schweiz kommt es am letzten Spieltag am 10. Oktober.