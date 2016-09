WM-Qualifikation: Schweiz setzt auf geballte Bundesliga-Kraft

erschienen am 30.09.2016



Die Schweiz setzt in der WM-Qualifikation auf geballte Bundesliga-Kraft. Nationaltrainer Vladimir Petkovic nominierte gleich zwölf Profis aus Deutschlands höchster Spielklasse für die Qualifikationsspiele in Ungarn (7. Oktober/Budapest) und in Andorra (10. Oktober/Andorra La Vella).

In Roman Bürki (Borussia Dortmund), Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach) und Marwin Hitz (FC Augsburg) kommen alle Torhüter aus der Bundesliga. Außerdem stehen im 23-köpfigen Kader Johan Djourou (Hamburger SV), Ricardo Rodriguez (VfL Wolfsburg), Fabian Schär (1899 Hoffenheim), Valentin Stocker (Hertha BSC), Breel Embolo (Schalke 04), Fabian Frei (FSV Mainz 05), Admir Mehmedi (Bayer Leverkusen), Haris Seferovic (Eintracht Frankfurt) und Nico Elvedi (Mönchengladbach).