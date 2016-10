WM-Qualifikation: Siege fÃ¼r Daum und Southgate - Blamage fÃ¼r Norwegen - Lewandowski-Show

WM-Qualifikation: Siege für Daum und Southgate - Blamage für Norwegen - Lewandowski-Show

erschienen am 08.10.2016



Christoph Daum hat in seinem zweiten Spiel als Nationaltrainer der rumänischen Fußball-Nationalmannschaft den ersten Sieg gefeiert und sich damit zugleich aus der Schusslinie gebracht. Interimstrainer Gareth Southgate durfte sich ebenfalls in der Qualifikation zur WM-Endrunde 2018 in Russland über ein gelungenes Debüt auf der Bank von England freuen.

Der ehemalige Bundesliga-Trainer Daum gewann mit Rumänien in Armenien 5:0 (4:0), nachdem er bei seinem Debüt vor eigenem Publikum nicht über ein 1:1 gegen Montenegro hinausgekommen war. Anschließend hatte die rumänischen Presse den Druck auf Daum erhöht. Der 62-Jährige selbst, der sein Amt erst Anfang Juli angetreten hatte, bat noch kurz vor dem Duell mit Armenien um Geduld.

Bogdan Stancu (4./Foulelfmeter), Adrian Popa (10.), Razvan Marin (12.) und Nicolae Stancu (29.) sorgten in Jerewan schnell für klare Verhältnisse, ehe Alexandru Chipciu (60.) nach der Pause das Resultat weiter in die Höhe schraubte. Armenien spielte nach einer frühen Roten Karte gegen Gor Malakyan seit der dritten Minute in Unterzahl.

Rumänien hat in der Gruppe E ebenso vier Punkte auf dem Konto wie Montenegro und Polen. Die Polen kamen nach einer Gala von Bayern-Torjäger Robert Lewandowski (20., 36./Foulelfmeter, 48.) zu einem 3:2 (2:0) gegen Dänemark. Kamil Glik zeichnete per Eigentor (49.) für den Anschlusstreffer der Dänen verantwortlich, ehe Yussuf Poulsen (69.) von RB Leipzig die Partie noch einmal spannend machte. Montenegro gewann gegen Kasachstan 5:0 (1:0).

Im ersten Spiel unter Southgate kamen die Three Lions zu einem glanz- aber auch mühelosen 2:0 (2:0) im WM-Qualifikationsspiel gegen Malta. Die Tore erzielten Daniel Sturridge (29.) und Jungstar Dele Alli (38.). Nach zwei Spielen auf dem Weg zur WM 2018 hat der Weltmeister von 1966 damit die Optimal-Ausbeute von sechs Punkten.

Zum Auftakt hatte England noch unter Sam Allardyce, der über ein Interview mit Undercover-Journalisten vom Daily Telegraph gestolpert war, 1:0 in der Slowakei gewonnen. Zudem trennte sich in der Gruppe F Schottland - von Litauen 1:1 (0:0) und Slowenien besiegte die Slowakei 1:0 (0:0).

Norwegen steht in der deutschen Gruppe C bereits mit dem Rücken zur Wand. Das mit vielen Bundesligaprofis gespickte Team der Skandinavier unterlag in Aserbaidschan überraschend 0:1 (0:1) und liegt nach zwei Runden punkt- und torlos auf dem vorletzten Platz der Gruppe C - nur Fußballzwerg San Marino hat noch ein Gegentor mehr kassiert.

Meksim Medwedew gelang in Baku in der elften Minute der Treffer für die Gastgeber, die zum Auftakt das Außenseiterduell in San Marino 1:0 gewonnen hatten und mit sechs Punkten aktuell auf WM-Kurs liegen. San Marino verlor sein zweites Gruppenspiel 0:4 (0:1) in Nordirland, das am Dienstag in Hannover auf Deutschland trifft.

Steven Davis (26., Foulelfmeter), Kyle Lafferty (79., 90.+4) und Jamie Ward (86.) machten den ersten Gruppensieg von Nordirland perfekt. Die Gäste aus dem Zwergstaat spielten nach einer Gelb-Roten Karte für Mirko Palazzi ab der 49. Minute in Unterzahl.