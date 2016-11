WM-Qualifikation: Trainer Rohr und Nigeria mit zweitem Sieg

erschienen am 12.11.2016



Trainer Gernot Rohr und die nigerianische Nationalmannschaft halten weiter Kurs auf die Fußball-WM 2018. Gegen Algerien siegte der dreimalige Afrikameister am Samstag in Uyo mit 3:1 (2:0) und sorgte so für den zweiten Sieg in der letzten Qualifikationsrunde. Victor Moses (25./90.+2) und John Obi Mikel (42.) vom FC Chelsea führten die "Super Eagles" mit ihren Treffern zum Erfolg, Nabil Bentaleb (67.) von Schalke 04 sorgte für den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer.

Durch den zweiten Sieg im zweiten Spiel baute Nigeria den Vorsprung in der Gruppe B aus. Mit sechs Punkten steht das Team des Mainzer Innenverteidigers Leon Balogun vier Punkte vor Kamerun, die derweil gegen Sambia nur zu einem 1:1 (1:1) kamen. Der Dritte Sambia und Schlusslicht Algerien kommen bislang auf je einen Zähler. Nach sechs Spielen wird nur der Gruppensieger für die WM-Endrunde in Russland qualifiziert sein.

Der frühere Bundesligaprofi Rohr hatte im August sein Amt als Nationaltrainer Nigerias angetreten. Für ihn ist es die vierte Station in Afrika. Der 63-Jährige war zuvor als Coach für Gabun, den Niger und zuletzt Burkina Faso tätig gewesen.