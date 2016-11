WM-Qualifikation: Vidal und Aranguiz verletzt ausgewechselt

erschienen am 11.11.2016



Arturo Vidal verletzt, Charles Aranguiz verletzt: Bayern München und Bayer Leverkusen dürften das WM-Qualifikationsspiel zwischen Chile und Kolumbien (0:0) am Donnerstag mit großer Sorge verfolgt haben. Vidal blieb im kolumbianischen Baranquilla in der ersten Minute der Nachspielzeit nach einem Zweikampf am Rande des Spielfelds liegen und konnte wegen Adduktorenproblemen zunächst nicht aufstehen.

Vidal wurde ausgewechselt, der 29-Jährige spielte die Verletzung nach dem Schlusspfiff allerdings herunter. "Ich werde gegen Uruguay spielen, egal was ist, ich werde spielen. Wir brauchen diese drei Punkte", sagte er mit Blick auf das Spiel am Dienstag in der chilenischen Hauptstadt Santiago de Chile.

In der 73. Minute war bereits Aranguiz wegen offensichtlicher muskulärer Probleme ausgewechselt worden. Neun Minuten zuvor hatte zudem Torhüter Claudio Bravo (Manchester City) das Spielfeld mit einer Knieverletzung verlassen müssen.

Durch das 0:0 bleibt Chile mit nun 17 Punkten weiter hinter Brasilien (24), Uruguay (23), Kolumbien (18) und Ecuador (17) auf dem fünften Rang der Tabelle. Dieser berechtigt nur zur Teilnahme an den Play-offs gegen den Ozeanien-Vertreter.