WM-Qualifikationsspiel in Baku: Zufriedenstellende RTL-Quote

erschienen am 27.03.2017



Eine zufriedenstellende Quote erreichte RTL mit der Live-Übertragung des WM-Qualifikationsspiels der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am Sonntagabend gegen Aserbaidschan (4:1) in Baku. In der ersten Halbzeit verbuchte der Kölner Privatsender 7,22 Millionen Zuschauer (Marktanteil: 32,1 Prozent), in den zweiten 45 Minuten stieg die Reichweite auf 9,20 Millionen. Allerdings sank der Marktanteil auf 31,00 Prozent.

Beim WM-Auftakt in der Formel 1 in Melbourne verzeichnete RTL bei der Live-Übertragung des Rennens 2,27 Millionen Zuschauer (MA: 37,1). Ab 08.35 Uhr schauten 2,26 Millionen (MA: 28,7) bei der Nachberichterstattung des Rennens zu.