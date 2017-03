Weltmeister Deutschland startet mit Schürrle und Leno in Aserbaidschan

erschienen am 26.03.2017



Fußball-Weltmeister Deutschland startet überraschend mit André Schürrle und Torhüter Bernd Leno ins WM-Qualifikationsspiel am Sonntag (18.00 Uhr/RTL) in Baku gegen Aserbaidschan. Schürrle bildet mit Thomas Müller und Julian Draxler die offensive Mittelfeldreihe hinter Stürmer Mario Gomez.

Im defensiven Mittelfeld spielt Toni Kroos an der Seite von Kapitän Sami Khedira. Der verletzte Manuel Neuer (Wadenprobleme) wird von Leno vertreten, nachdem beim 1:0-Erfolg im Länderspiel-Klassiker gegen England am vergangenen Mittwoch in Dortmund noch Marc-André ter Stegen im Tor gestanden hatte. Vor dem Schlussmann von Bayer Leverkusen spielen Joshua Kimmich, Benedikt Höwedes, Mats Hummels und Jonas Hector in der Viererkette. - Die deutsche Aufstellung:

12 Leno - 18 Kimmich, 4 Höwedes, 5 Hummels, 3 Hector - 6 Khedira, 8 Kroos - 9 Schürrle, 13 Müller, 7 Draxler - 23 Gomez. - Trainer: Löw