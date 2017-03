Werner ist großer Poldi-Fan: "Wollte das erreichen, was er geschafft hat"

erschienen am 22.03.2017



Nationalmannschafts-Neuling Timo Werner hat sich als glühender Fan von Lukas Podolski geoutet. "Ich habe 2006 vor dem Fernseher gesessen und ihn mit Miroslav Klose bei der Heim-WM beobachtet", sagte der Stürmer von RB Leipzig der Sport Bild: "Ich bin quasi mit ihm aufgewachsen. Er war für mich ein Vorbild. Ich wollte das erreichen, was er geschafft hat."

Beim Länderspiel am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD) in Dortmund gegen England feiert Podolski seinen Abschied von der Nationalmannschaft, während Werner zu seinem Debüt kommen könnte. Sein großes Ziel sei es, "irgendwann vielleicht auch eine WM oder EM für Deutschland zu spielen", sagte der 21-Jährige Werner, der mit 14 Toren der treffsicherste deutsche Bundesligastürmer in dieser Saison ist.