13 Finalisten treten bei «local heroes»-Bundesfinale an

Der deutsche Nachwuchswettbewerb hat bereits Erfolgsgeschichten, wie die von Tokio Hotel und Madsen hervorgebracht. Beim Bundesfinale in Salzwedel kürt die Jury und das Publikum abermals junge Musik-Talente.

erschienen am 05.11.2016



Salzwedel (dpa) - 13 Nachwuchsbands und Solokünstler aus ebenso vielen Bundesländern treten am Samstag (17.00 Uhr) in Salzwedel beim Finale des «local heroes»-Wettbewerbs an. Seit Jahresanfang gab es laut den Veranstaltern regionale Vorentscheide mit mehr als 1500 Bands.

Es folgten Landesfinals - fast jedes Bundesland schickt einen Teilnehmer zum Showdown nach Sachsen-Anhalt. Beim Bundesfinale ausgezeichnet werden die beste Newcomerband, der beste Sänger und der beste Instrumentalist. Abstimmen können eine Jury und das Publikum.

«Local heroes» ist nach Veranstalterangaben der deutschlandweit größte nichtkommerzielle Nachwuchswettbewerb für Bands. In diesem Jahr feiert er seinen 25. Geburtstag. Aus dem Wettbewerb sind Bands wie Tokio Hotel und Madsen hervorgegangen.