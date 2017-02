15 Sonderpreise beim 43. Deutschen Musikwettbewerb

erschienen am 07.02.2017



Leipzig (dpa/sn) - Insgesamt 15 Sonderpreise werden beim 43. Deutschen Musikwettbewerb verliehen, der vom 27. Februar bis 11. März erstmals in Leipzig stattfindet. Allein sechs Sonderpreise werden beim diesjährigen Wettbewerb erstmals ausgelobt, wie der Deutsche Musikrat als Veranstalter am Dienstag mitteilte. Darunter sind den Angaben zufolge der mit 2000 Euro dotierte Preis der Stadt Leipzig, ein Pianistenpreis der Neuen Leipziger Chopin-Gesellschaft inklusive einer Einladung zu den Chopin-Tagen sowie der mit 1000 Euro dotierte Sonderpreis Komposition des Internationalen Kurt-Masur-Instituts.

Zu den Hauptpreisen, die den Gewinnern winken, gehören neben Geldpreisen die Vermittlung von Konzerten oder die Produktion einer Debüt-CD. Für den Wettbewerb angemeldet haben sich 280 Künstler in 14 Kategorien. Er ist laut Musikrat Deutschlands wichtigster Wettbewerb für den professionellen Musikernachwuchs aus der klassischen Musik. Die öffentlichen Wettbewerbsrunden werden an der Leipziger Hochschule für Musik und Theater «Felix Mendelssohn Bartholdy» veranstaltet.