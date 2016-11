«1Live Krone» wird in Bochum verliehen

Am Donnerstag steht sich in Bochum wieder Deutschlands Musik- und Unterhaltungsprominenz auf den Füßen: Der Publikumspreis der WDR-Jugendwelle «1Live Krone» wird zum 17. Mal verliehen.

erschienen am 30.11.2016



Bochum (dpa) - Zur Verleihung der «1Live Krone» kommt am Donnerstagabend (20.15 Uhr) in der Bochumer Jahrhunderthalle die deutsche Musikbranche zusammen.

Der Publikumspreis der WDR-Jugendwelle für Musiker und Entertainer wird in acht Kategorien vergeben. Radiohörer können auf der Senderwebseite abstimmen, wer gewinnt. Im Rennen um den Titel «Bester Künstler» sind zum Beispiel die Musiker Robin Schulz, Clueso, Felix Jaehn, Tim Bendzko, Bosse und Mark Forster. Als Kandidaten in der Kategorie «Beste Band» nominiert sind AnnenMayKantereit, Sportfreunde Stiller, Silbermond, die 257ers, die Beginner und Boy.

Zwei Preise stehen schon fest: Mit dem Sonderpreis zeichnet die 1Live-Redaktion in diesem Jahr ihren Nacht-Talker Jürgen Domian aus, der Ende dieses Jahres aufhört. Er sei «der weltliche Seelsorger der Nation geworden, er hat ein großes Herz für die Sorgen und Nöte der Menschen», begründet 1Live-Chef Jochen Rausch die Auszeichnung. Seit 1995 können Menschen mit Redebedarf Domian in seiner nächtlichen Sendung anrufen und live mit ihm sprechen. Die Comedy-Krone bekommt Luke Mockridge. «Der Ausnahmekünstler begeistert mit treffsicherem Humor, intelligentem Witz und unwiderstehlichem Charme», heißt es in der Begründung.

Die «1Live Krone» ist der größte Preis seiner Art, der von einer öffentlich-rechtlichen Jugendwelle vergeben und ausgerichtet wird. Er ist undotiert, bringt den nominierten Musikern aber viel Aufmerksamkeit, sagt ein Sprecher der Veranstaltung: «Für die Bands, die alle viel bei 1Live gespielt werden, ist der Preis eine große Promotion-Plattform.» Moderiert wird die Krone in diesem Jahr von Klaas Heufer-Umlauf, vielen bekannt als Moderationspartner von Joko Winterscheidt bei der TV-Show «Circus HalliGalli» (ProSieben).

Die Jugendwelle des WDR überträgt die Verleihung live im Radio und als Videostream auf ihrer Internetseite. Außerdem ist sie in diesem Jahr erstmals live im WDR-Fernsehen zu sehen. Das Erste sendet eine Aufzeichnung am Samstag (3. Dezember) um 1.15 Uhr.