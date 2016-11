20. Deutsch-Polnischer Journalistenpreis ausgeschrieben

erschienen am 22.11.2016



Schwerin (dpa/mv) - Die Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit und die Robert-Bosch-Stiftung loben im kommenden Jahr zum 20. Mal den Deutsch-Polnischen Journalistenpreis aus. Gesucht werden Beiträge in den Kategorien Print, Hörfunk und Fernsehen, die das Wissen über das Nachbarland erweitern und zum besseren gegenseitigen Verständnis beitragen, wie die Stiftungen am Dienstag mitteilte. Einreichungsfrist ist der 10. Januar. Die Gewinner werden im Rahmen der zehnten Deutsch-Polnischen Medientage vom 31. Mai bis 1. Juni ausgezeichnet.

Seit 2013 erinnert der Preis an den verstorbenen Publizisten, Bürgerrechtler und ersten demokratisch gewählten Premiers Polens nach der Wende, Tadeusz Mazowiecki. Beteiligt sind die Länder Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen sowie die polnischen Woiwodschaften Zachodniopomorskie (Westpommern), Lubuskie (Lebuser Land) und Dolny Śląsk (Niederschlesien).