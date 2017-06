22 Gruppen bei Straßentheaterfestival in Görlitz

erschienen am 08.06.2017



Görlitz/Zgorzelec (dpa/sn) - 22 Gruppen aus 11 Ländern werden in diesem Jahr zum Internationalen Straßentheaterfestival «ViaThea» in der Europastadt Görlitz/Zgorzelec erwartet. Bei der 23. Ausgabe sind vom 6. bis 8. Juli insgesamt 108 Auftritte geplant, wie die Veranstalter am Donnerstag mitteilten. «Dabei sind auch viele Auftritte aus den Bereichen Walk Act, Modern Clowning und Installation, die im Bereich des Straßentheaters eher zu den neueren Entwicklungen zählen», sagte die Projektverantwortliche Christiane Hoffmann.

Das «ViaThea» widme sich der gesamten Europastadt und wolle den Stadtraum beiderseits der Neiße bespielen, betonte Philipp Bormann vom Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau. Da Straßentheater nonverbal funktioniere, würden sprachliche Barrieren vermieden. «Zudem ist es kostenfrei für alle Zielgruppen und auch barrierefrei im eigentlichen Sinn - nämlich zugänglich für körperlich und geistig beeinträchtigte Menschen.»

«ViaThea» wird seit 1995 alljährlich in der Neißestadt veranstaltet.