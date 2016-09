25 000 Besucher bei Kunstausstellung Ostrale

erschienen am 25.09.2016



Dresden (dpa/sn) - Rund 25 000 Besucher haben sich nach Angaben des Veranstalters in diesem Jahr Dresdens Internationale Kunstausstellung Ostrale (1.7. bis 25.9.) angesehen. Das waren 5000 mehr als im vergangenen Jahr. In der zehnten Auflage wurden auf rund 20 000 Quadratmetern Fl├Ąche etwa 1000 Werke von mehr als 200 K├╝nstlern aus 42 Nationen gezeigt. Unter dem Motto ┬źerror: X┬╗ ging es in den sanierungsbed├╝rftigen St├Ąllen des fr├╝heren Schlachthofs unter anderem um aktuelle Themen des Weltgeschehens wie Migration, Grenzen und Fl├╝chtlinge. Die Ausstellung sollte am Sonntagabend zu Ende gehen.

Gebangt wird um die Zukunft der Schau. Wegen des maroden Zustands d├╝rfen die Geb├Ąude ab n├Ąchstem Jahr nicht mehr f├╝r das Publikum ge├Âffnet werden. Die 11. Ostrale werde vom 28. Juli 2017 bis zum 1. Oktober 2017 stattfinden; es sei jedoch noch unklar wo, hie├č es. Der Fortbestand der Ostrale sei ┬źmit einigen Fragezeichen verbunden┬╗. Angesichts der Bewerbung Dresdens als Europ├Ąische Kulturhauptstadt hoffen die Organisatoren jedoch auf den Erhalt des Veranstaltungsortes und der Ostrale.

Eigent├╝mer des Areals ist die Stadt. Dem Ostrale-Verein fehlt das Geld, es zu kaufen und zu sanieren.