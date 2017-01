70 Jahre "Der Spiegel": Zu viel Information

Das Nachrichtenmagazin feiert sein Jubiläum in einer Zeit, in der seine Arbeitsweise zwar noch als Vorbild gilt, aber wie die aller Medien auch unter verschärfter Beobachtung steht.

Von Torsten Kohlschein

erschienen am 04.01.2017



Hamburg. Die Feststellung ist auf den ersten Blick banal: "Zu einer Information gehören zwei: Der Informierende und der Informierte. Wenn der Informierende auf Menschen stößt, die die wahre Information nicht suchen oder nicht verstehen, dann bleibt die Information aus": Schon das Fehlen einer bestimmten "Denkungsart" beim Empfänger, so Karl Jaspers, könne bewirken, dass keine Information zustande kommt. Klartext: Wer nicht hören will, weil ihm das, was er hört, nicht gefällt, der hört auch nicht.

Was sich liest wie eine Situationsbeschreibung des aktuell gespannten Verhältnisses zwischen den etablierten deutschen Medien und Teilen der Bevölkerung, fasste besagter Philosoph und Psychiater jedoch bereits 1964 in Worte - in einer Zeit, die in Rückschau als Blütezeit des bundesdeutschen Zeitungswesens gilt. Obwohl schon zu diesem Zeitpunkt in der Gesellschaft gelegentlich Zweifel an bedingungsloser Unabhängigkeit und Vertrauenswürdigkeit der Medien aufkamen. Damals erinnerten sich Zeitungsleser zwischen Flens- und Freiburg noch gut an das, was die Republik zwei Jahre zuvor erschüttert hatte: Das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" sah sich mit dem Vorwurf des Landesverrats konfrontiert, weil es in einem Beitrag mit dem Titel "Bedingt abwehrbereit" schrieb, die Bundeswehr könne aufgrund ihrer mangelhaften Ausstattung die Bundesrepublik nicht wirksam gegen die Truppen des Warschauer Pakts verteidigen. Der Artikel basierte auf zahlreichen bereits veröffentlichten Dokumenten. Die Polizei durchsuchte Ende Oktober 1962 dennoch das Verlagshaus und mehrere "Spiegel"-Büros. Rudolf Augstein, Gründer und langjähriger Herausgeber der Zeitschrift, sowie sieben weitere führende Köpfe aus Redaktion und Verlag kamen in U-Haft - bis zu drei Monaten. Zahlreiche Bundesbürger, Studenten und Journalisten gingen spontan auf die Straße, um gegen die von Staat und Justiz eingeleiteten Maßnahmen mit Demonstrationen, Eingaben und Resolutionen zu protestieren. Alles in allem in der jungen Bundesrepublik ein beispielloser Vorgang. Die Vorwürfe erwiesen sich nach und nach als haltlos - der damalige Bundesverteidigungsminister Franz Josef Strauß (CSU) musste zurücktreten.

Es war der bis dahin schwerwiegendste Fall, in dem die deutsche Justiz vorging gegen das "Sturmgeschütz der Demokratie - mit verengten Sehschlitzen", wie Augstein das offiziell erste deutsche Nachrichtenmagazin mit Seitenblick auf die Fixierung auf Strauß als Gegner später nannte. Dabei ist "Der Spiegel" nicht die Nummer 1 seiner Art: Das war "Diese Woche" - ein Magazin, dass Ende 1946 unter Leitung dreier britischer Presseoffiziere gemeinsam mit einer Handvoll junger deutscher Journalisten in Hannover ins Leben gerufen worden war - und seine sechste Ausgabe nicht überlebte. Die Redakteure, unter ihnen der gerade 23-jährige Augstein, hatten die ihnen übertragene Aufgabe, frei und unabhängig zu berichten, ernst genommen - und wiederholt kritische, aber fundierte Beiträge zum Wirken der Briten gedruckt, etwa über von der Besatzungsmacht sanktionierten Patentklau in deutschen Betrieben. Weihnachten 1946 war das Maß voll: "Diese Woche" wurde auf Geheiß aus London eingestellt.

Doch den Briten war klar: Wollte man den kurz zuvor noch feindlichen Deutschen die Pressefreiheit beibringen, war das der falsche Weg. Andererseits: Eine Publikation, die der Autorität am Zeug flickt, unter deren Kontrolle sie steht? Für Presseoffizier John Seymour Chaloner, der "Diese Woche" betreut hatte, gab es da nur eine Option: die Leitung des Magazins ganz in deutsche Hände zu legen. Dem Vorschlag Chaloners gab die britische Militärbehörde in Berlin statt. Der vormalige Deutschland-Ressortchef Augstein erhielt die Lizenz und nannte sein neues Blatt "Der Spiegel".

Nun standen er und seine Leute auf eigenen Füßen, ohne Vertreter eines Weltreichs im Rücken. Zum eigenen Schutz, trafen sie alsbald Maßnahmen. Die Redaktion gab sich ein Statut, das neben Aktualität, Lesernähe und thematischer Universalität absolute Faktentreue und "peinlichst genaue" Nachprüfung aller dargelegten Sachverhalte festschrieb. Im Zweifel, so die Devise, wollte man eher eine Information weglassen als falsch berichten. Weiteres Merkmal des strukturell uniformen "Spiegel"-Stils war bis vor einigen Jahren, fast alle Beiträge ohne Nennung des Autors zu drucken.

Die Sorgfalt bewährte sich, angesichts der Skandale, die man öffentlich machte. Das Publikum goutierte die neuartige "Spiegel"-Schreibe: Papiermangelbedingt mit nur 15.000 Exemplaren gestartet, verkaufte sich das Blatt nach der Währungsreform 1948 bereits 60.000 mal die Woche, nahm 1950 die 100.000er-Hürde - und erreichte 1962 die halbe Million. Auch in der DDR war es als Schmuggelware von Anfang an beliebte Lektüre. Eine Zäsur erfolgte 1967 mit Umstellung von Buch- auf Tiefdruck. Ein handfestes Politikum: Augstein ließ das Blatt im Haus seines publizistischen Erzgegners Axel Springer drucken - ohne dass Kritik an dem Pressezaren für die Redaktion fortan tabu gewesen wäre. Die Kooperation funktionierte über Jahrzehnte reibungslos.

Bis heute zählt das Blatt in dem von Zinnoberrot dominierten, seit 1955 nur in Nuancen veränderten Titellayout mit aktuell wöchentlich knapp 800.000 verkauften Heften zu den verbreitetsten Publikumszeitschriften Deutschlands - und spielt mit dem redaktionell unabhängigen Internet-Ableger "Spiegel Online" ebenfalls ganz vorn mit. Genug Selbstbewusstsein hat man im 2011 bezogenen Neubau an der Hamburger Ericusspitze allemal, um Jubiläum zu feiern. Das geschieht unausgesprochen mit der Attitüde "Viel Feind, viel Ehr'", die das Blatt zeigt, indem es auf der jüngsten Titelseite abfällige Zitate wiedergibt, die deutsche Bundeskanzler über die Zeitschrift haben fallenlassen. Allen voran Willy Brandt, der sie 1974 vor der SPD-Bundestagsfraktion als "dieses Scheißblatt" titulierte. Immerhin: Brandt, parallel zu seinen politischen Anfängen selbst Journalist, hielt Kontakt zu den Hamburgern. Anders als Helmut Kohl, der ab 1976 nicht mehr mit dem Magazin redete und es angeblich nicht mal liest.

Selbstbewusstsein hin, Eitelkeit her: In heutigen Zeiten der Vielstimmigkeit, in denen für Laien oft schwer zu entscheiden ist, welcher Information man trauen kann, wirken das 1949 verfasste "Spiegel"-Statut und die darin verankerten Checks und Gegenchecks durch Dokumentare und Juristen wie ein Patentrezept gegen die verbreitete Ungewissheit. Auch wenn jemand, der sich im Besitz von Patentrezepten wähnt, nicht vor Hochmut gefeit ist.

Der kommt bekanntlich vor dem Fall: So rutschte im April 2010 der Wirtschaftsredaktion in einem Beitrag die Feststellung durch, Alfred Herrhausen, damals Vorstandschef der Deutschen Bank, sei am 30. November 1989 von RAF-Terroristen erschossen worden. Im nächsten Heft musste man sich berichtigen: Der Banker war bei einem Bombenanschlag auf sein Auto ums Leben gekommen. Wie es zu diesem peinlichen Ausnahmefehler kam, behielt der "Spiegel" für sich. Vielleicht war es das, was Jaspers in seinem Beitrag als Problem der Demokratie im Vergleich zur Diktatur erkannt hatte: das große Zuviel. "Während in der totalitären Welt die falsche Information unter dem Zwang durch die Partei steht, herrscht in der freien Welt eine Verwirrung des Meinens und der endlosen, beliebigen Information. Das ist unsere Gefahr."

Von einem daraus resultierenden totalen Vertrauensverlust in alle etablierten Medien ging sein Zeitgenosse, der damalige WDR-Hörfunkprogrammdirektor Fritz Brühl, in der damaligen Debatte indes nicht aus. Er ermutigte vielmehr all jene, die sich von Diskrepanzen in der Berichterstattung irritiert sahen, zu umso größerer Neugierde: "Der Widerspruch, der in unterschiedlichen Darstellungen eines Ereignisses beschlossen liegt, kann aufreizend genug sein, sich an einer dritten und vierten Quelle zu informieren und doppelt intensiv auf Wahrheitssuche zu gehen." - Aus heutiger Sicht eine fromme bis naive Vorstellung: Kannte Brühl doch das Internet noch nicht und die Möglichkeit, die es jedermann bietet, das, was er für wahr hält oder was andere dafür halten sollen, in Sekundenbruchteilen weltweit zu verbreiten. Zumal heute die Perfidie selbst ernannter Medienkritiker, gerade aus dem rechten Lager, darin besteht, etwa von der Nichtverbreitung bestimmter Nachrichten durch die "Systemmedien" auf die Verkommenheit des ganzen Systems zu schließen - und dasselbe zu tun, wenn sie eben diese Nachrichten doch verbreiten. Ungeachtet der Legende, der zufolge alle deutschen Medien, "Der Spiegel" inklusive, an der Verschwörung zur Beseitigung des deutschen Volkes beteiligt sind und Angela Merkel täglich in allen Zeitungs- und Rundfunkredaktionen anruft, um dort die Linie für den nächsten Tag vorzugeben.

Brühl konstatiert weiter: Ohne Bildung keine Information. "Richtig informiert werden kann freilich nur, wer richtig zu lesen und zu hören vermag. Richtig lesen und zuhören kann nur, wer der deutschen Sprache wirklich 'mächtig' ist. Haben", schließt er, "die Verantwortlichen in unseren Schulen begriffen, was ihnen hier an demokratischer Verantwortung auferlegt ist, wenn sie über ihren Schulplänen sitzen?"

Eine Frage, die im postfaktischen Zeitalter sowie eingedenk von Whatsapp-Stammelsprech brandaktuell ist. Eine aber auch, die angesichts einer heranwachsenden Generation, die eine Zeit ohne Internet, Trolle und Fake News nicht erlebt hat, den Aspekt gutes Deutsch als Luxusproblem erscheinen lässt. Sie greift weiter und richtet sich auch an Eltern und Großeltern und ihre Rolle als Aufklärer: Woran erkennt man eine seriöse Nachricht? Woran eine unseriöse? Wem nutzt welche Fake News, und welche Reaktion erwarten jene, die sie verbreiten? Die Medien müssen sich fragen: Ist unser Begriff von Relevanz auch der jener, die wir erreichen wollen? Findet deren Lebenswirklichkeit sich in unseren Inhalten wieder? Und ist unsere Arbeitsweise transparent?

Fest steht: Das Geschäft der Medienmacher ist schwieriger geworden als es zu Zeiten der jungen ersten "Spiegel"-Mannschaft war. Auch weil heute alles geht. Auch wenn seriösen Umfragen zufolge das Vertrauen der Deutschen in ihre Massenmedien ungebrochen ist.

Noch gilt, was der österreichische Kulturhistoriker Konrad Paul Liessmann unlängst im Deutschlandfunk feststellte. Dass Menschen die Glaubwürdigkeit von allem, was sie erfahren, immer an ihrer bisherigen Lebenserfahrung messen. Zu der gehöre aber auch für immer mehr Menschen das Gefühl, "dass ihnen sehr, sehr viel vorenthalten wird an Wahrheiten, die sie dann dazu disponieren, jeden Unsinn zu glauben."