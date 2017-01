Ab zu Oma

"Krieg der Generationen" - davor wurde häufig gewarnt. Die Jungen müssten immer mehr die Lasten der Alten tragen und diese versorgen. Doch das ist ein Klischee. Persönliche Erfahrungen lehren anderes.

Von Eva Prase

erschienen am 11.01.2017



Chemnitz. Die Freundschaft zu meiner Freundin ist einer außergewöhnlichen Belastungsprobe ausgesetzt. Meine Freundin ist seit reichlich drei Jahren ständig unterwegs. Sie pendelt zwischen Bonn, Potsdam und Chemnitz und findet kaum noch Zeit für Unternehmungen mit mir. Von meiner Seite aus ist es genauso: Ich kann Termine mit ihr nur noch selten planen. Ich pendle zwar nicht über weite Distanzen, aber häufig und spontan, zwischen Chemnitz und Leipzig. Es gibt vier Gründe für unser Pendeln. Sie heißen Anton, Nelly, Noah und Jakob.

Wir sind seit dreieinhalb Jahren Großmütter, die vier sind unsere kleinen Enkel - und etwas ganz Großes. Dies vorweg.

Mit den Enkeln hat sich unser Leben gravierend verändert; sie haben Priorität. Und statt vom "Krieg der Generationen" zwischen Jungen und Alten, vor dem jahrelang aufgrund der demografischen Veränderungen gewarnt wurde, können wir von anderen Erfahrungen berichten. Der Erfahrung, im schon etwas vorgerücktem Alter Hilfe leisten zu können und gebraucht zu werden.

Nelly kommt mehrfach in der Woche zu ihrer Oma, weil sie wie diese in Chemnitz wohnt. Für den Besuch braucht es keinen Anlass, es reicht, wenn Oma meint, sie müsste Nelly-Dienst haben. Dann bleibt Nelly bei ihr, spielt entspannt mit den alten Puppen, die in der Familie von Generation zu Generation weitergegeben werden. Meine Freundin fühlt sich an die Lebensphase erinnert, in der die eigenen Kinder klein waren. Diese Zeit lebt in ihr auf.

Noah in Potsdam und Jakob in Bonn werden von Tagesvätern betreut. Und wenn diese ihren Urlaub planen, plant meine Freundin Enkeldienst. Sie übernimmt aber nicht nur diese Urlaubsvertretung, sondern ist auch schon spontan hingefahren, als die Tagesväter krank wurden. Und ich? Ich lege meinen Urlaub in jene vier Sommerwochen, in denen Antons Kindergarten eine Stunde früher als sonst schließt. Meine Tochter und ihr Mann, gerade gestartet ins Berufsleben, können ihren Arbeitgebern nicht vermitteln, vier Wochen lang täglich eine Stunde früher aufzuhören, um ihren Sohn pünktlich abzuholen. Freie Tage lege ich auf Donnerstag, weil da der Kleine pünktlich zur Musikschule möchte.

Alles in allem: Meine Freundin und ich gestalten wie viele Großeltern einen Teil der Freizeit unserer Enkel und bieten ihnen, was in jungen Familien häufig Mangelware ist: Zeit, Gelassenheit, soziale Bindung, ja auch materielle Unterstützung.

Soziologen nennen das, was meine Freundin und ich tun, flankierende Betreuung. "Oma springt ein - das ist das gängige Modell in Deutschland", sagt Katharina Mahne, Wissenschaftlerin am Deutschen Zentrum für Altersfragen. Die Frage ist, ob sich mit dem demografischen und sozialen Wandel und der seit 2013 staatlich weiter ausgebauten Kinderbetreuung an der Betreuungssituation und in den Familien grundsätzlich etwas geändert hat. Oder anders gesagt: Ist das, was meine Freundin und ich in unserer neuen Rolle erleben neu - oder empfinden wir es nur als außergewöhnlich, weil es uns betrifft?

Katharina Mahne listet tatsächlich mehrere Faktoren auf, die anders sind als in früheren Großelterngenerationen. So erreichten Menschen seit Mitte des 20. Jahrhunderts ein sehr hohes Lebensalter und dies zum Teil bei hoher Vitalität. Dieser Wandel biete eine Vielzahl von Chancen. "Großeltern sind heute vergleichsweise jung, gesund, aktiv, unternehmungslustig, sie haben Hobbies und viele sind auch wohlhabend. Sie können daher zu einem größeren Ausmaß familiäre Funktionen übernehmen als Großelterngenerationen vor ihnen", so Mahne. Aufgrund der steigenden Lebenserwartung ist es der Normalfall geworden, dass drei Generationen einer Familie zu einer Zeit leben. Ja es ist auch keine Seltenheit, dass vier Generationen zugleich leben. Anton etwa hat noch drei Urgroßmütter und zwei Urgroßväter, die Zeit mit ihm verbringen und ihn in unterschiedlicher Intensität betreuen. Großeltern- und auch Urgroßelternschaft ist heute für viele Menschen eine über einen sehr langen Zeitraum gestaltbare Altersrolle.

Dies zum einen. "Zum anderen zeigen unsere Analysen, dass sich die Großelternschaft im Leben nach hinten verlagert", so Mahne. Während das Alter bei der Geburt des ersten Enkelkindes im Jahr 2008 durchschnittlich 51,6 Jahre betrug, lag es 2014 fast ein Jahr höher, nämlich bei 52,5 Jahren. Der Anstieg im Übergangsalter gilt für Männer und Frauen sowie für Ost- und Westdeutschland gleichermaßen. Ich wurde mit 48 Jahren Oma - und liege damit unter dem Bundesdurchschnitt. Generell werden Eltern im Osten im Schnitt mit 49,4 Jahren deutlich früher Großeltern als im Westen, wo das Übergangsalter im Jahr 2014 bei 53,5 Jahren lag. Grund: Die Familiengründung findet in Ostdeutschland nach wie vor etwas früher statt.

Ein Jahr früher oder später, das mag manchem zweitrangig erscheinen. Wichtig ist, was für viele und auch für meine Freundin und mich zutrifft. Immer mehr Großeltern sind voll oder teilweise berufstätig. Der Anteil der Großeltern, die ihre Berufstätigkeit mit der Betreuung ihrer Enkel kombinieren, ist in den vergangenen Jahren gewachsen. Lag er im Jahr 1996 bei 15 Prozent, so beträgt er im Jahr 2014 fast ein Viertel, nämlich 23,4 Prozent. Katharina Mahne: "Die Vereinbarkeit von beruflichen und familiären Aufgaben betrifft also nicht mehr nur Eltern, sondern zunehmend auch Großeltern. Dabei sind wieder Frauen stärker von Vereinbarkeitsproblemen belastet, denn sie kombinieren häufiger Erwerbsarbeit und Betreuungstätigkeiten als Männer."

Auch das kann die promovierte Soziologin belegen. Zu jedem Zeitpunkt übernehmen Großmütter etwas häufiger eine Betreuung als Großväter. Im Jahr 2014 sind es 32,1 Prozent der Großmütter und 27,8 Prozent der Großväter. Dabei helfen die Omas mütterlicherseits häufiger (38,2 Prozent) bei der Kinderbetreuung als die Omas väterlicherseits (29,1 Prozent). Das ist vermutlich darauf zurückführen, dass junge Mütter zu ihrer eigenen Mutter mehr emotionale Nähe und eine höhere Übereinstimmung in den Erziehungszielen aufweisen als mit ihren Schwiegermüttern.

Großeltern schenken ihre Zeit und Liebe aus Zuneigung und sie kommen kaum auf die Idee, ihre Enkelbetreuung als Leistung abrechnen zu wollen. Symbolische Aspekte verbinden sich bei den meisten mit der Großelternrolle. So werden durch sie soziale, berufliche und religiöse Werte weitergegeben und familiäre Traditionen aufrechterhalten. Nicht zuletzt sehen Großeltern, dass sie in ihren Enkeln weiterleben. Dennoch heißt das nicht, dass die Großeltern sich nicht bewusst wären, welche Leistungen sie erbringen und dass diese sehr wohl einen hohen materiellen Wert haben.

Wie hoch ist er? Soziologin Mahne hält wenig davon, die Transfers zwischen Jung und Alt zu ökonomisieren. "Es ist ambivalent", sagt sie, "weil ja diese Leistungen zwischen den Generationen freiwillig und auf der Basis von Zuneigung erbracht werden". Dennoch ist auch ihr bewusst, dass auf der einen Seite Pflegeleistungen, die für alte Menschen erbracht werden, schon lange monetär ausgewiesen werden. Warum dann nicht andererseits die Transfers von Alt nach Jung auch einmal quantifizieren?

Es ist sogar leicht, Ansätze dafür zu finden. So gibt es Großeltern, die Monat für Monat einen Betrag für ihre Enkel sparen, um so etwa für deren Ausbildung vorzusorgen. Hinzukommen "Sonderausgaben", wenn den Enkeln spezielle Wünsche erfüllt werden sollen: Kinderwagen, Dreirad, Laufrad, Fahrrad, Motorrad ...

Insgesamt geben laut einer Studie der Generali-Versicherung 37 Prozent der "Generation 65 plus" an, ihren Kindern und Enkeln bei finanziellen Engpässen zu helfen, 30 Prozent bietet Unterstützung bei größeren Anschaffungen und 26 Prozent besitzen Geldanlagen für Kinder beziehungsweise Enkel. Die durchschnittliche finanzielle Unterstützung pro Monat beträgt rund 160 Euro, was - auf alle über 65-Jährigen hochgerechnet - einen finanziellen Transfer von etwa zehn Milliarden Euro im Jahr ergibt. Erbschaften und vorgezogene Schenkungen sind nicht gerechnet. Und auch die Zeit, die Großeltern ihren Enkeln schenken, ist dabei nicht ausgewiesen.

Die Tatsache, dass die Beziehungen zwischen Großeltern und ihren Enkeln immer mehr auch ein Verhältnis zwischen Erwachsenen wird, wirft nicht zuletzt die Frage auf, ob Enkel in Zukunft in die Versorgung und Unterstützung der heute noch jungen Großeltern eingebunden sein werden. Erforscht ist das bisher kaum. "Wir sind nicht sicher, ob sich die Beziehungen in diese Richtung entwickeln werden", sagt Katharina Mahne.

Die Generation von Anton, Nelly, Noah und Jakob wird es zeigen. Aber: Für Geschenke soll man keine Gegenleistung erwarten.