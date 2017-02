Abenteuer in unseren Köpfen

Der Mann ist nicht tot zu kriegen. Auch wenn seine alte Klientel schon mal zu Harry Potter wechselt, lockt im Fernsehen - wie zum letzten Weihnachtsfest - dann doch ein neuer Winnetou-Schinken. Und schon rattern die Druckmaschinen: Karl Mays Werke sind unsterblich. Am Samstag vor 175 Jahren wurde er geboren.

Von Klaus Walther

erschienen am 23.02.2017



Vor 130 Jahren erschien in der Illustrierten Knaben-Zeitung "Der gute Kamerad" eine Geschichte, die so beginnt: "Nicht viel westwärts von der Gegend, in welcher die Ecken der drei nordamerikanischen Staaten Dakota, Nebraska und Wyoming zusammenstoßen, ritten zwei Männer, deren Erscheinen an einem anderen als diesen westlichen Orte ganz sicher ein sehr berechtigtes Aufsehen erregt hätte."

Na, da sind wir doch gleich in der Landschaft, die er künftig besiedeln wird, Indianerland, Wilder Westen. Und bald schon wird das große Bleichgesicht auftreten, das die Sioux-Indianer Non-pay-klama, "die Hand, die zerschmettert", nennen. Oder anders gesagt: Old Shatterhand. Und das ist nun niemand anders als dieser Karl May selbst, der am 25. Februar 1842 im sächsischen Ernstthal, das damals noch zum Fürstentum Schönburg-Hinterglauchau gehörte, geboren wurde. Durch die Ich-Erzählung in seiner "Winnetou"-Triologie verwischte sich in der Imagination der Leser der fiktive Erzähler Old Shatterhand mit dem eigentlichen Autoren Karl May.

Mays Leben war selbst eines wie aus einem Roman: Arme-Leute-Kindheit, mühsamer vergeblicher Aufstieg zum Fabrikschullehrer, und bald schon Hochstapler, Zuchthäusler. Aber dann wird er sich als Schreiber durch die Welt bewegen, als Kolportageschreiber dicke Wälzer in den 1880er-Jahren veröffentlichen wie "Das Waldröschen", "Deutsche Herzen, deutsche Helden", "Der Weg zum Glück". Wie in einem Buch auch hier: Es wird für den Schreiber ein Weg zum Glück. Wenn er schon nicht nach Dakota oder Nebraska reisen konnte - wie sollte ein Ex-Zuchthäusler in einem Luxusdampfer den Atlantik überqueren? -, so erfand er einfach diese Reisen.

Und wie man nach mehr als 100 Jahren sehen kann, sind diese erfundenen Reisen reicher an Abenteuern als die realen Trips rund um die Welt, die sich der reich gewordene Schriftsteller wird leisten können. Aber so weit ihn auch die Fantasie tragen wird, ein Stück dieser Menschenlandschaft, aus der er stammt, wird sich immer in seinen Büchern zeigen. Die Berge und Flüsse, die Prärien und Wüsten hat er freilich seiner wohlsortierten Bibliothek entnommen, doch die Menschen, die sind aus seiner Nähe, Figuren aus den Büchern wie Tante Droll aus Langenleuba-Niederhain, Kantor Hampel aus Klotzsche und Hobble-Frank, der irgendwo zwischen Pirna und Meißen geboren ist, haben Vorbilder in Mays Leben.

Aber was mit "Der Sohn des Bärenjägers" begann, die Geschichte, die, wie anfangs erwähnt, vor 130 Jahren in der Knaben-Zeitung abgedruckt wurde, ist die Geburt des Erfolgsautors. Humor, witzige Dialoge, originelle Figurenbeschreibungen und komische Situationen lassen die Folgerung zu, dass man von einer humorvollen Disposition des Autors sprechen kann, wie sich viele Experten einig sind. Karl May zeigt sich hier schon als einer der wenigen erfolgreichen Humoristen in deutscher Sprache im 19. Jahrhundert. Freilich, auch der unfreiwillige Humor hat seine Niederlassungen bei ihm. All das verknüpft sich aber mit den abenteuerlichen Elementen, die er so unnachahmlich gut verteilen konnte. Die "Winnetou"-Trilogie ist dafür ein Beispiel.

Hier weiß man, was man hat. Old Shatterhand - ein im Wilden Westen arbeitender junger Deutsche - reitet den prachtvollen Rappenhengst, den er seinem Indianerfreund Winnetou verdankt. Und dann vollzieht sich das Ritual: Irgendwo ist ein Verbrechen geschehen, das gesühnt werden muss. Also auf die Pferde, ihr Helden, nun geht's los. Ob man über die Prärie oder durch die Wüste reitet, immer zeigen sich die hervorragenden Kenntnisse, das Gespür seiner Helden. Unterwegs werden ein paar kleinere Schurken erledigt. Messerkämpfe und Siege mit der Tomahawk, dem Kriegsbeil, gehören zum Inventar, schließlich werden Verbrecher gefangen, die Freunde befreit. Es sind Reflexe der Jugenderfahrungen des Autors, die er verwandelt, zu bewältigen sucht. Mit diesem Modell sollte er einer der erfolg- und folgenreichsten Autoren des 19. Jahrhunderts werden.