Abenteurer: 31 Kandidaten für Jugendliteraturpreis

erschienen am 23.03.2017



Leipzig (dpa) - Für den Deutschen Jugendliteraturpreis sind in diesem Jahr 31 Titel nominiert worden. Das Themenspektrum reiche von Abenteuer- bis zu Liebesgeschichten, teilte der Arbeitskreis für Jugendliteratur mit. Die Nominiertenliste wurde am Donnerstag auf der Leipziger Buchmesse vorgestellt.

Der Preis wird im Herbst auf der Frankfurter Buchmesse verliehen. Er ist mit insgesamt 72 000 Euro dotiert. Ausgezeichnet werden die besten Bücher in den Sparten Bilderbuch, Kinderbuch, Jugendbuch und Sachbuch. Dazu kommen die Nominierungen einer Jugendjury. Erstmals wird in diesem Jahr auch der mit 10 000 Euro dotierte Sonderpreis «Neue Talente» vergeben.