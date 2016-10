Abgang mit Tiefgang

Fritz Kalkbrenner über die Nachteile von Begleitbands, Lust an "Kompositorik" und seine Zeit beim Radio

erschienen am 18.10.2016



Berlin. Tanzfläche? Unbedingt, aber bitte mit musikalischem Anspruch! Denn Fritz Kalkbrenner ist eine Art Phil Collins der elektronischen Tanzmusik: Smart verbindet der Techno-Songwriter die treibenden Grooves aus dem Club mit eingängigen Pop-Melodien. Dazu singt er Texte aus eigener Feder und fühlt sich in den deutschen Charts ebenso wohl wie auf einschlägigen Festivals in ganz Europa. Gleichzeitig boxte er sich auf diese Weise aus dem Schatten seines großen Bruders und Techno-Weltstars Paul Kalkbrenner. Doch welche Entwicklung nimmt der Mann, der sich mit seinem eben erschienenen neuen Album "Grand Départ" tiefer in seinen Techno-Soul gräbt? Sebastian Steger hat nachgefragt.

Freie Presse: Statt wie Paul die Arenen der Welt mit bretternden Beats zu bespaßen, fahren Sie nur mit halbem Tacho: Das neue Album klingt noch einen Zacken ruhiger als zuvor. Warum?

Fritz Kalkbrenner: Das ist sicher das Alter, man wird ja auch ruhiger. Und vieles in der Musik habe ich ja schon ausprobiert. Wenn ich genau weiß, dass ich auf der Tanzfläche gut Gas geben kann, muss ich das nicht unbedingt noch mal haben. Ich will nicht sagen, dass mich nicht irgendwann der Hafer wieder stechen könnte. Aber so Bretter wie damals "Humming Hills", die habe ich zur Zeit nicht im Sinn. Mein Wille zur Kompositorik ist derzeit sehr hoch, ohne dabei die Abstammung vom Dancefloor zu verleugnen.

Soeben erscheint Ihr neues Album "Grand Depárt", frei übersetzt: der große Aufbruch -wohin geht die Reise denn genau?

Es ist auch der Name des ersten Tages der Tour de France. Dahinter steckt für mich Überraschung und Spannungsaufbau, natürlich auch wieder die große Europa-Tour. Ich wollte zeigen, dass ich nicht in Routine verfalle und das vierte Album nicht mal eben mit einer Backe absitze. Aber hey, ich bin jetzt nicht der Typ, der mit seiner Message an die Tür hämmert. Ich schiebe sie lieber unten durch den Schlitz (lacht) .

Ihre Texte handeln in klassischer Soul-Manier von Innenansichten. Als ehemaliger Journalist haben Sie doch sicher auch mal den Impuls, auf Liedermacher-Weise eine kritische Nachricht in die Welt zu schicken?

Die Zeit beim MDR, MTV und so war voller schöner Momente, wobei das Business inzwischen ja auch härter geworden sein soll. Ich glaube aber, als Künstler bin ich nicht unbedingt genötigt, die Nase der Leute unbedingt in die Scheiße zu schubsen. Umsichtige und wahrnehmungsfähige Menschen kann ich auch anders erreichen, mit Interpretationsspielräumen. Und alle anderen hätte ich auch nicht gekriegt, wenn ich mit der Agitationsfahne gewedelt hätte.

Passend zur sanften Linie hört man bei Ihnen immer mehr Echtinstrumente. Sind die auch wirklich echt?

Ja, hier betreibe ich nicht viel Mimikry. Streicher, Posaunen, Sousaphone, der ganze Krempel: Das möchte ich auch nicht aus der Sample-Konserve nehmen, wie es sonst in der Elektronik üblich ist. Die Studiomusiker können viel besser mit den Harmonien mitgehen, die ich vorgebe - oder sie setzen Kontrapunkte.

So beeindruckend Ihr Multi-Tasking zwischen Live-Act und Sänger auf der Bühne auch ist: Wäre es nicht der nächste konsequente Schritt, eine Fritz-Kalkbrenner-Live-Band zu gründen?

Damit tue ich mich wirklich schwer. Es gibt in der Technomusik eben Standards, die man einhalten muss, ansonsten geht der Punch flöten. Klar, ich muss da nicht alleine stehen und könnte mir auch eine Side-Group mit auf die Bühne holen. Doch so schön und exaltiert das auch ist: Je mehr auf der Bühne los ist, umso weniger ist beim Zuhörer los - damit meine ich nicht im Kopf oder im Herz, sondern im Kniegelenk. Wobei, vielleicht mache ich ja in ein paar Jahren auch mal so ein "Unplugged"-Konzert...

Im Konzert Fritz Kalkbrenner tritt im Rahmen seiner "Grand Départ"-Europatour am 3. März 2017 im Eventwerk Dresden auf. Am 17. März ist er im Velodrom Berlin , am 25. März im Zenith München . Karten gibt es in allen "Freie-Presse"-Shops in Ihrer Nähe.