Abschied von Schauspieler Hilmar Thate

erschienen am 30.09.2016



Berlin (dpa) - Der Schauspieler Hilmar Thate wird heute auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof in Berlin beerdigt. Thate war am 14. September im Alter von 85 Jahren gestorben. Der Ehemann von «Paul und Paula»-Star Angelica Domröse war ebenfalls ein Star in der DDR, feierte aber auch im wiedervereinigten Deutschland große Erfolge. Am Theater arbeitete der in Dölau bei Halle geborene Schauspieler mit Regiegrößen wie George Tabori und Ingmar Bergman zusammen. Zuletzt war er in dem Kinofilm «Hitlerkante» (2005) zu sehen.

Auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof sind viele prominente Menschen beigesetzt. Auch Kulturschaffende fanden dort ihre letzte Ruhe, unter ihnen Tabori, der Dramatiker Heiner Müller und Bertolt Brecht.