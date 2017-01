Abschied von der "kleinen Heimat"

Erzgebirgisches Kunsthandwerk von gestern und heute zeigt eine Ausstellung im Wasserschloss Klaffenbach. Viele Arbeiten sind mehr als kunsthandwerkliche Objekte.

Von Matthias Zwarg

erschienen am 12.01.2017



Chemnitz. Drei Engel schauen frech und ganz gegenwärtig in die Luft - keine heroischen, sentimentalen Heilsbringer wollen sie sein, sondern ganz normale Menschen, Frauen von heute, fröhlich, lebenslustig, stolz. Moderne Heilsbringer vielleicht, gestaltet von Anja Werner. Ein paar Schritte weiter stolzieren schräg lächelnd "Finanzprüfer und Finanzprüferin" von Gundolf Berger übers Parkett. "Erzgebirgisches Kunsthandwerk zwischen Tradition und Moderne" heißt die Ausstellung "Die Kunst zum Leben" im Untertitel, die im Wasserschloss Klaffenbach in Chemnitz zu sehen ist und einen sehenswerten, wenn auch unvollständigen Überblick über das Kunsthandwerk im Erzgebirge der Gegenwart gibt.

Die Ausstellung versammelt einige ältere Objekte - Holzbaukästen, klassische Figuren bedeutender Manufakturen wie Wendt & Kühn, Miniaturen in der Streichholzschachtel aus privaten Sammlungen - vor allem aber jüngere und ganz gegenwärtige Arbeiten. Darunter sind einige, aber leider nicht alle ausgezeichneten Arbeiten des Gestalterpreises Tradition & Form. Etwas mehr Vollständigkeit hätte vielleicht die Tendenz noch deutlicher gemacht, die den Juroren in den vergangenen Jahren preiswürdig war. Die geht wohl hin zu einer Reduzierung der Formen und Farben, zur Klarheit von Linien und Körpern, wie sie etwa die "Heilige Familie" von Andreas H. Fleischer verkörpert. Aber auch Humor wie bei den Finanzprüfern oder den zu einer stattlichen Familie angewachsenen rundlichen Figuren von Björn Köhler und den originellen Objekten von Marcel Kabisch kommt gut an.

Die Objekte oszillieren zwischen freier Kunst und Kunsthandwerk. Christoph Rossners traurige Mädchenfigur "Abschied" etwa ist ebenso berührend und mehr als Kunsthandwerk wie Paul Brockhages "Kleine Heimat", ein Dorf aus geduckten Häusern, einer Wagenburg gleich, deren Dächer schwarz-weiß gestreift sind wie Sträflingskleidung. Allzu kleine Heimaten können auch Gefängnisse sein. Vielleicht deshalb der Abschied ...

Ein besonderer Teil der Ausstellung ist dem Formgestalter Friedrich Saalborn (1924-1997) gewidmet, der sich um die Weiterentwicklung der Formensprache erzgebirgischer Figuren bemühte - sie etwas verschlankte und "verweltlichte", wie seine Engel, Leuchter, Häuser und Schwibbögen mit Heiliger Familie vermuten lassen. Leider erfährt man über den zu DDR-Zeiten in einflussreichen Positionen in der Industrie und an verschiedenen Institutionen der Angewandten Kunst tätigen Gestalter nicht sehr viel, wie die Ausstellungsmacher überhaupt mit Informationen zu den Schöpfern und Hintergründen der gezeigten Arbeiten (etwa Begründungen für die Auszeichnungen) eher geizen. Trotzdem zeigt sich die Schau qualitativ hochwertig, offen und experimentierfreudig - nicht nur in den Arbeiten von den Studierenden der Schneeberger Fachhochschule für Angewandte Kunst. Sie versuchen sich auch an neuen Holzspielsachen - wobei man im Vergleich zu Gestaltungen früherer Jahre sieht, dass da mitunter kaum etwas zu verbessern ist. Drei "Kuckucksautomaten" von Yukio Ukezawa erinnern an Paul Klees "Zwitschermaschine". Und so zwitschert die gesamte Ausstellung in vielen bunten Tönen davon, wie weit sich das moderne erzgebirgische Kunsthandwerk von der ursprünglichen, naiven, unkonventionellen Volkskunst entfernt hat und wie es deren Nähe als Inspiration doch immer wieder sucht.

Service

Die Ausstellung "Die Kunst zum Leben. Kunsthandwerk aus dem Erzgebirge - zwischen Tradition und Moderne" ist bis 31. Januar im Wasserschloss Klaffenbach in Chemnitz zu sehen. Geöffnet ist sie dienstags bis sonntags 11 bis 17 Uhr.