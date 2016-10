"Ach Gott! So richtig glücklich ..."

Schauspieler Ulrich Tukur über Momente, in denen alle Sorgen verschwinden, über Religion in der Gesellschaft und seinen neuen Film "Gleißendes Glück" mit Porno-Anleihe

erschienen am 20.10.2016



Er war der "Schindler von China" und Generalfeldmarschall Erwin Rommel, er verkörperte den Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer und den Zoologen Bernhard Grzimek: Der wandlungsfähige Schauspieler Ulrich Tukur kommt immer dann ins Spiel, wenn es gilt, vielschichtige Figuren zu verkörpern. Seine international erfolgreichste Rolle war die des intriganten Oberstleutnants der DDR-Staatssicherheit Anton Grubitz in "Das Leben der Anderen". Nun trifft der 59-Jährige wieder mit seiner Kollegin aus dem oscarprämierten Politthriller zusammen: Ulrich Tukur und Martina Gedeck liefern sich in dem Film "Gleißendes Glück", der seit gestern in den Kinos läuft, ein erotisches Vexierspiel. Es wird von zerstörerischen Gewohnheiten und verhängnisvollen Abhängigkeiten geprägt. André Wesche traf Ulrich Tukur zum Gespräch.

Freie Presse: Herr Tukur, um eine Frage des Films aufzugreifen: Wann waren Sie zuletzt richtig glücklich?

Ulrich Tukur: Ach Gott! So richtig glücklich ... Das sind ja nur kurze Momente, die unverhofft daherkommen, in denen man vielleicht so etwas wie glücklich ist. Minuten, vielleicht nur ein paar Sekunden. Ich saß an irgendeinem Sommertag in Venedig auf einer Parkbank und wartete auf jemanden, und plötzlich überkam mich eine große Ruhe. Ich sah die Wolken und die alte Stadt, wie schön sie ist, und auf einmal waren alle Sorgen weg, und ich habe nicht an Morgen und nicht an Gestern gedacht. Das war ein schöner, glücklicher Moment, der wie ein Vogel dahergeflogen kam.

Der Film geht an Grenzen, handelt von Nacktheit, Sexualität und der Abhängigkeit von Pornografie. Sagt man gerade deshalb sofort zu oder nähert man sich langsam an, indem man diskutiert, was gezeigt werden soll und was Kopf-Kino bleibt?

Zunächst einmal war es eine Rolle, wie ich sie noch nie zuvor gespielt habe. Ich wusste auch nichts von der Existenz pornografischer Abhängigkeit. Ich fand es einfach interessant, einen solchen Menschen zu verkörpern. Es war Neuland. Ich habe an die 80 Filme gedreht und freue mich immer, wenn mir eine Rolle etwas Neues eröffnet, auch wenn es unangenehm ist. Dieser Stoff ist extrem, das ist richtig. Ich habe mit dem Regisseur Sven Taddicken viel darüber gesprochen, welche Dinge visualisiert werden und was sich eher im Kopf des Zuschauers entfalten soll.

Was für ein Bild haben Sie sich selbst von Ihrer Figur Eduard E. Gluck geschaffen? Eduard ist Ratgeberautor, hat aber selbst Probleme.

Für mich war er zunächst ein wandelnder Widerspruch, eine Art Hochstapler. Ein Mensch, der selbstsicher, charmant und allseits überzeugend daherkommt und den Raum um sich her völlig beherrscht. Er leistet Lebenshilfe und inspiriert die Menschen mit seiner "Neuen Kybernetik", gleichzeitig kommt er mit dem eigenen Leben überhaupt nicht zurecht. Das bietet eine große Fallhöhe, die man wunderbar spielen kann. Ich habe solche Menschen kennengelernt, die selbstsicher und allwissend auftraten und im Inneren schwankten wie ein Bäumchen im Wind.

Inwiefern hat Sie auch die neuerliche Zusammenarbeit mit Martina Gedeck gereizt, mit der Sie bereits "Das Leben der Anderen" gedreht hatten?

Ich dachte immer, ich hätte schon viel mit Martina gearbeitet. Ich kenne sie eben sehr lange, weil wir beide am Schauspielhaus in Hamburg waren. Sie war mit Ulrich Wildgruber zusammen, mit dem ich befreundet war. Dann war ich doch verblüfft, dass es nur zwei gemeinsame Filme waren, einen "Tatort" und "Das Leben der Anderen". Martina ist eine der wenigen herausragenden Charakterschauspielerinnen ihrer Altersgruppe. Ich habe mich sehr gefreut, wieder mit ihr arbeiten zu können. Noch dazu in einem Film, in dem man wirklich intensiv miteinander spielen muss. Da braucht man einen Partner, der die Feinheiten, Nuancen, Abgründe und auch Komik dieses Drehbuchs mit dir gemeinsam zum Leben erweckt. Es liegt so viel zwischen den Zeilen.

Macht es intime Szenen einfacher oder komplizierter, wenn man sich gut kennt?

Das ist eine gute Frage. (lacht) Schwer sind sie in jedem Fall. Was ich als Gluck zu spielen hatte, war nicht sooo schlimm. Seine Fantasien, die er in diesem nächtlichen Telefonat von sich gibt, spielen sich ja als Reflexion auf dem Gesicht von Frau Brindel, alias Martina Gedeck ab. Der Moment, in dem sie sich vor ihm auszieht und ihren Körper entblößt, war für mich einer der eindrücklichsten des Films. Für Helene ist es nicht einfach, diesen Schritt zu tun. Und auch für die Schauspielerin Martina Gedeck war es nicht leicht. Selbst für mich war es seltsam, weil ich dasaß wie ein Voyeur, der sich das mit großen Augen anschaute. Ich hätte das nicht mit jemandem machen wollen, zu dem ich kein Zutrauen besitze. Dass Martina und ich uns kannten, hat der Sache sicherlich geholfen.

Der Film geht mit Nacktheit sehr sensibel um, das Intimste spielt sich oft in Worten ab. Wo haben Sie beim Thema Nacktheit Ihre Grenzen gesetzt?

Wenn es wirklich wichtig und dramaturgisch notwendig wäre, würde auch ich mich ausziehen. Aber es gibt Grenzen, die ich nicht überschreiten würde. In einer Szene von "Gleißendes Glück" materialisieren sich die Fantasien des Herrn Gluck und im Zimmer tauchen kopulierende Porno-Darsteller auf. Das ist alles viel weniger wirkungsvoll als die Bilder, die im Kopf des Zuschauers entstehen, der im Übrigen ja ständig und überall mit sexuellen und pornografischen Darstellungen konfrontiert ist. Es gibt einen Film, "Shame", mit dem wundervollen Schauspieler Michael Fassbender. Da geht es auch um sexuelle Obsessionen, und es wird so ziemlich alles gezeigt. Der Film lässt einen trotz herausragender schauspielerischer Leistungen seltsam kalt. Man ist nicht wirklich angerührt. Ich glaube, wir sind mit unserem Film dieser Gefahr entgangen.

Der Film steckt voller Dialogzeilen, die ins Lexikon der Filmzitate gehören. Suchen Sie vor dem Spiegel nach dem richtigen Ton, nach Gestik und Mimik?

Nein, so mache ich das nicht. Den Text lernt man zuerst auswendig, und bei unserem Film war das sehr viel Text. Dann läuft man damit herum. Man geht sozusagen damit schwanger. Dabei kommen mir nach und nach Ideen und es gesellen sich Gesten und eine Körperhaltung dazu. Stück für Stück reichert sich so eine Figur an und wird in meinem Gefühl immer wirklicher und plastischer. Ich fange relativ früh damit an, die Figur "anzudicken", ihr Fleisch auf die Knochen zu packen. Bis ich genug Material habe, um vor die Kamera gehen zu können. Schön ist es, wenn man dann einen Mitspieler hat, dem man in die Augen schauen kann. Indem ich mich ganz auf mein Gegenüber konzentriere, finde ich automatisch die richtige Haltung. Manchmal entsteht dabei etwas Wunderbares, manchmal geht es auch schief.

Werden Sie, wie Ihre Figur Eduard, schnell besessen?

Eigentlich nicht. Von Eduard wissen wir ja nicht, wie lange er schon am Haken dieser virtuellen Pornografie-Welt hängt. Ich stamme aus einer schwäbisch-protestantischen Familie und weiß, wie sehr man sich in diesen Kreisen gegen alle Unwägbarkeiten des Lebens absichert. Ich würde es mir also auch nie erlauben, im wirklichen Leben die Kontrolle zu verlieren. Dafür bin ich Schauspieler geworden.

Es ist Eduards Ratgeber, der Helene den entscheidenden Impuls verleiht, etwas zu ändern. Gibt es ein Buch, das Ihr Leben verändert hat?

Mir fällt keines ein. Sicherlich gibt es Bücher, die mich sehr beeindruckt haben. Aber mein Leben verändert hat wohl keines. Auch nicht die Bibel.

Helene hat sich zeitweise in die Religion geflüchtet. Sehen Sie Religion zunehmend kritischer, wenn Sie Nachrichten schauen?

Ich bin kein religiöser Mensch. Ich verstehe aber, dass Menschen diesen Halt brauchen. Wir sind in ein Leben hineingeworfen, das sehr zerbrechlich ist und nicht wirklich zu verstehen. Wir wissen, dass es mit dem Tode endet. Alles, was vermeintlich sicher und irgendwie ewig erscheint, ist Schimäre und kann sich in einer Sekunde in Luft auflösen. Das ohne spirituelle Hilfestellung auszuhalten, ist verdammt schwer. Viele Menschen brauchen eine Hilfskonstruktion im Leben. Für den einen ist es irgendein Blödsinn, wie ihn Professor Gluck in unserem Film anbietet, für den anderen ist es der Buddhismus oder die vegane Ernährung. Das muss jeder mit sich selbst ausmachen. Ich brauche das nicht.

An was glauben Sie?

Ich glaube an ein paar Dinge, die wichtig sind, um durchs Leben zu kommen. Respekt vor der Kreatur, Respekt vor anderen Menschen und der Schöpfung. Ich muss die Einsamkeit, die Haltlosigkeit und Angst aushalten. Das geht am besten mit einem gerüttelt Maß an Humor. Und ich denke, dass Religion und Staat streng voneinander getrennt sein sollten. Es ist absolut statthaft, an etwas zu glauben, aber das hat seinen Platz im Privaten und da sollte es auch bleiben. Wir in Europa haben den kirchlichen Terror früherer Jahrhunderte Gott sei Dank hinter uns gelassen. Die islamische Welt hat keine Reformation erlebt, die die Menschen befreit und mündig gemacht hätte, sie hat sich über eintausend Jahre nicht wirklich weiterentwickelt. Das ist ein riesiges Problem. Wir müssen also sehr aufpassen, dass sich nicht wieder eine Religion tief in Politik und Gesellschaft einmischt und zu einer Gefahr für Demokratie und Freiheit wird, die wahrhaft schwer erkämpft werden mussten.

Beobachten Sie in Ihrer italienischen Wahlheimat Veränderungen, was die Haltung zu Europa angeht?

Unter meinen Freunden und den Menschen, mit denen ich es dort zu tun habe, nicht wirklich. Italien hat aber in der Tat große Probleme. Das Bankensystem ist völlig marode und am Kippen, die Arbeitslosigkeit hoch. Die Italiener schieben solche Dinge gerne so weit von sich, bis sie nicht mehr existieren. Sie haben einen guten Humor und sind sehr lebenstalentiert. Trotzdem spüre ich, dass sich etwas geändert hat. Ganz so fröhlich und unbeschwert, wie ich sie vor 18 Jahren vorgefunden habe, sind die Italiener heute nicht mehr. Aber eine Europa-Müdigkeit oder gar -Feindlichkeit scheint mir nicht vital. Zumindest bekomme ich es nicht mit.

Sie sind auf verschiedene Weise kreativ, Sie stehen vor der Kamera, machen Musik und schreiben. Gibt es eine Gewichtung?

Ich habe mit der Musik angefangen und ehrlich gesagt, bedeutet sie mir am allermeisten. Sie ist international, eine Kunst, die keiner Sprache bedarf. Sie kommt nicht vom Kopf, sondern direkt aus dem Herzen. Ich habe auch sehr gern Theater gespielt, und das vielleicht am besten gekonnt. Ich liebe es zu schreiben, auch wenn es anstrengend und langwierig ist. Man reproduziert nicht, sondern erschafft eine eigene Welt. Film und Fernsehen generieren das Geld, machen aber auch durchaus Freude, wenn es denn richtig läuft. Nur ist man als Künstler in dieser Disziplin am abhängigsten. Man ist immer Opfer von Regie, Kamera, Schnitt und Postproduktion, auf die man in der Regel wenig Einfluss hat. Am Ende kann man Sie einfach herausschneiden. Die Reihenfolge lautet also: Musik - Theater - Schreiben - Film.