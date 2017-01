Al Bano und Romina Power in Leipzig gefeiert: Tourneestart

erschienen am 07.01.2017



Leipzig (dpa) - Das italienische Popduo Al Bano (73) und Romina Power (65) hat am Freitag in Sachsen seine Tournee durch Deutschland gestartet. In der Leipzig Arena wurden die beiden Künstler nicht nur für ihre großen Hits wie «Felicità» gefeiert. Sie begeisterten die Fans auch mit neuen Einspielungen und Interpretationen aus ihrer aktuellen CD. Zuletzt gaben die beiden im August 2015 in der Berliner Waldbühne ein Konzert. Weitere Stationen der Tournee sind Hamburg (7. Januar), Hannover (9. Januar), Nürnberg (10. Januar) und Oberhausen (12. Januar).