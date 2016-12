Alben des Jahres - Platz 9

Sven Helbig: "I Eat The Sun And Drink The Rain"

erschienen am 21.12.2016



Wenn Klassik auf Pop trifft, dann soll fast immer eine süßliche Leichtigkeit vom so oft gescholtenen "U" das knorrig verfügte Schema von "E" auflockern helfen. Das Ergebnis erinnert leider nicht allzu selten an kandierte Büroklammern, weshalb der Komponist Sven Helbig die Sache ganz anders angeht: Er kombiniert seit einigen Jahren die ernsthafte Seite des Pop mit den freien Möglichkeiten traditioneller Tonsetzkunst - und hat 2016 dabei ein ergreifendes Meisterwerk geschaffen. "I Eat The Sun And Drink The Rain" ist eine sanfte Kantate über menschliche Hoffnungen, ein nur mit dezenter Elektronik, minimalistischer Percussion und verhaltenem klassischen Ensemble sanft schraffiertes Vokalwerk, das weitgehend auf Texte verzichtet und sich ganz einem herausragenden Chorsatz widmet. Helbig schafft in den vom Vocalconsort Berlin unter Kristjan Järvi aufgenommenen zehn Stücken des Album eine Raumtiefe, die man sonst vor allem von Künstlern wie Arcana oder Dead Can Dance in ihren besten Momenten kennt - lässt dabei aber das zu Tradierte ebenso weg. Hier klingt es bei aller besinnlichen Ruhe immer frisch und dynamisch, das Tradierte muss, bei allem Ernst, einer sinnlichen Frische weichen. Das durch und durch atheistische Werk klingt in seiner reichen Erhabenheit unglaublich frei, forderungslos und damit enorm trostspendend. Es spült die Seele mit einem reflektiven Blick auf das unglaubliche Meer der Möglichkeiten, das die allgestaltende Macht des Zufalls aus der Welt gemacht hat - und seine unfassbar fassbare Schönheit. Das hier ist weder Jubel noch Demut, sondern ergriffener, froher Genuss des Augenblicks allein, der sich selbst genug sein kann. Das funktioniert zu jeder Tages- und Jahreszeit, in den Adventstagen aber besonders gut: Man kann im aufgesetzten Weihrauchqualm plötzlich wieder das Licht atmen! Tim Hofmann

Die Alben des Jahres sind von den Musikkritikern der "Freien Presse" ausgewählt.

