Albrechtsburg Meissen mit groÃŸer Schau zum Heiligen Benno

Albrechtsburg Meissen mit großer Schau zum Heiligen Benno

erschienen am 12.10.2016



Meissen (dpa) - Die Albrechtsburg Meissen bereitet für 2017 die bundesweit erste große Ausstellung über den Schutzpatron des Bistums Dresden-Meissen und des Erzbistums München und Freising vor. Sie soll unter dem Titel «Ein Schatz nicht von Gold» (12. Mai bis 5. November) Leben und Wirken des früheren Bischofs Benno von Meissen (um 1010-um 1106) beleuchten, wie die Schlösserverwaltung am Mittwoch mitteilte. Eine Website gibt vorab einen Einblick in das Leben des ersten und zugleich letzten sächsischen Heiligen.

Benno wurde seit dem 13. Jahrhundert wegen ihm nachgesagter Wunder verehrt und 1523 heilig gesprochen. Die Zerstörung seines Grabes war Symbol der Einführung der Reformation 1539 in Meissen. Die Benno-Verehrung war über Jahrhunderte mit den Wittelsbachern verbunden. Mit Wiederbelebung des Katholizismus im 18. Jahrhundert gab es eine «Rückkehr» nach Sachsen.

Bennos Reliquien wurden im 16. Jahrhundert nach München gerettet. Sie zählten zum kostbaren Schatz der Meissener Bischofskirche und sind im Gegensatz zum Großteil des mittelalterlichen Domschatzes «mehr als Gold und Silber», hieß es. In der Schau werden auch Skulpturen, Gemälde, geistliche Gewänder und prächtige Handschriften authentische Geschichten von Glanz, Glaube und Macht erzählen.