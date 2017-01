Alles wie im Märchen

Das Theater Plauen- Zwickau hat den "Barbier von Bagdad" mit geflüchteten Musikern und Statisten frisch aufgewertet.

Von Ludmila Thiele

erschienen am 29.01.2017



Zwickau. "Habibi" heißt, übersetzt aus dem Arabischen, "Geliebte". Das dürfte nur wenigen Zuschauern im ausverkauften Malsaal des Theaters Plauen-Zwickau geläufig gewesen sein. Dennoch rührt das Wort im wehmütige Gesang des Syrers Omar Alsheikh an: Der junge Geflüchtete spielt in der Inszenierung von Operndirektors Jürgen Pöckel einen Diener - eigentlich ein Statist, erhält er dennoch eine Stimme. Denn sein Lied ist ursprünglich nicht in der Komischen Oper "Der Barbier von Bagdad" des Mainzers Peter Cornelius enthalten, die 1858 im Hoftheater Weimar uraufgeführt wurde. "Die in Leipzig lebenden syrischen Musiker Basel Alkatrib und Ghandi Al Irf, die wir für unsere Produktion gewinnen konnten, haben uns die drei arabische Lieder vorgeschlagen, die wir eingebaut haben", erklärt der zweite Kapellmeister Maxim Böckelmann. Er hat nicht nur die musikalische Leitung des Abends, sondern übernimmt mit seinem Konzertflügel auch die Rolle des Orchesters.

Mit Oud, einer orientalischen Laute, und dem Riq, dem arabischen Tamburin, tragen die Syrer dazu bei, dass die Welt der "1001 Nacht" musikalisch authentisch gerät, ohne dabei in floskelhaften Kitsch abzurutschen. Ihre Musik schafft das perfekte Pendant zur klassischen, in der die Opernsänger und -sängerinnen brillieren. Als Barbier von Bagdad glänzt der Bass Karsten Schröter. Tenor Jason Kim, der sich als liebeskranker Nureddin nach Margiana (Amelie Müller) verzehrt, war am Freitag krank, ließ die Premiere trotz starker Halsschmerzen jedoch nicht platzen.

Bei aller angestrebten Tiefe bleibt das Komische an der Oper in Zwickau jedoch nicht auf der Strecke. Dazu tragen auch Sebastian Seitz als Kalif und John Pumphrey als Vater von Nureddins Angebeteter bei. Die von Sabine Pommerening erschaffenen Kostüme sind so unterschiedlich wie die Gesichter des Orient, und ihre Bühnenausstattung gibt einer blumig ausgeschmückten orientalischen Märchenerzählung Raum, in der sich zum Schluss doch alles zum Guten wendet.

Der Applaus nach rund zwei Stunden will dann gar nicht enden. Begeistert beklatscht werden vor allem die sieben jungen Männer und zwei Frauen aus Syrien, Afghanistan, Iran, Irak und Georgien - als Laien haben sie ihre Rollen auf professioneller Bühne mit Bravour gemeistert. Die anschließende Premierenfeier wird zu einer fröhlichen Zusammenkunft der Kulturen, die in einem improvisierten Konzert gipfelt, bei dem der Syrer Basel Alkatrib zuerst vierhändig mit dem zweiten Kapellmeister Klavier spielt, und danach wieder zu seiner Oud greift. Sein Landsmann Ghandie Al Jrf stimmt ein arabisches Lied an. Der Afghane Mahdi Hussaini gesellt sich trommelnd mit seiner Djembe zu den beiden. Und Syrer Omar führt ein spontanes Tänzchen auf. Die Französin Johanna Brault, die eine Kupplerin spielte, tanzt mit - zusammen mit der 18-jährigen Syrerin Sara Al Daher, die zuvor auf der Bühne das deutsche Publikum mit arabischem Gesang verzaubert hat.

Nächste Aufführungen "Der Barbier von Bagdad" ist im Malsaal Zwickau wieder am 1., 3. und 10. März zu sehen. Kartentelefon: 0375 / 27411 4647.

www.theater-plauen-zwickau.de