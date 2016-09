Als John Lennon in Verden drehte

Eine halbe Stunde stehen die Beatles am 29. August 1966 in San Francisco auf der Bühne. So kamen die «Fab Four» danach nie wieder zusammen. Fans erinnern sich an Chaos und Hysterie. 50 Jahre nach dem historischen Auftritt werden seltene Fotos von damals veröffentlicht. weiterlesen

22.06.2016

freiepresse.de

Kultur

Ursula Düren

Klaus Voormann und die Beatles als Comic

Tutzing (dpa) - Wenn Klaus Voormann in seinem Haus in Tutzing am Starnberger See durch alte Fotos blättert und sich erinnert an durchzechte Nächte auf ... weiterlesen