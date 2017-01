Alte Kamellen

Zukunftsforscher sehen einen besonders starken Retro-Trend - und damit nichts Neues

Von Eva Prase (mit dpa)

erschienen am 01.01.2017



Die Sehnsucht nach den einfachen Dingen im Leben ist laut Zukunftsforschern besonders stark. "Retro" sei in Mode wie selten zuvor, sagt Harry Gatterer, Trendforscher des angesehenen Deutschen Zukunftsinstituts. Dazu gehörten das Comeback der Langspielplatte, des Filterkaffees oder der Polaroidkamera.

Dabei sei der "Retro"-Trend eine Reaktion auf die Komplexität der Welt. Je stärker die Unsicherheit desto ausgeprägter die Sehnsucht nach der guten alten Zeit. Die digitale Welt habe an der Entwicklung starken Anteil. Der Strom an Informationen und die ständige Bedienung der Smartphones hielten uns in einer Gegenwartsschleife gefangen und verhinderten, dass wir uns solide mit der Zukunft beschäftigten.

Ist dem so? Man darf zweifeln. Denn auch Trendforscher können irren. Wie Wetterforscher. Aktuell verraten sie nicht, woher sie ihre Weisheit haben, dass der Retro-Trend sich verstärke. Zahlen liefern sie nicht. Allerdings gibt es die Gewissheit, dass es Rückgriffe auf die Vergangenheit in allen Bereichen der Gesellschaft - Kultur, Mode, Architektur - zu jeder Zeit gab. So kehrten, wie bei Wikipedia nachzulesen ist, die 1950er-Jahre mit Petticoat und Bundfaltenhose in den 1980ern wieder und die 1970er-Jahre erlebten in den 1990ern Revivals mit Kordsamt, Schlaghosen und Gitarrenrock. Aber auch Anleihen in den 1920er- bis 1960er-Jahren sind immer wieder zu beobachten.

Um als Zukunftsforscher ernst genommen zu werden, muss man mehr, als regelmäßig feststellen, dass Menschen auf Altbewährtes zurückgreifen. Man darf vor allem selbst nicht ständig alte Kamellen aufwärmen.