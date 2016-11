American Music Awards: Drake und Rihanna sind Favoriten

Zum 44. Mal werden die American Music Awards vergeben. Große Favoriten sind der kanadische Rapper Drake und die R&B-Sängerin Rihanna. Lady Gaga und Justin Bieber wollen auftreten, auch Heidi Klum übergibt einen Preis.

erschienen am 18.11.2016



Los Angeles (dpa) - Es könnte ein großer Abend für Drake (30, «Hotline Bling») werden: Mit zwölf Nominierungen geht der kanadische Rapper als Favorit in die Verleihung der American Music Awards am Sonntagabend in Los Angeles.

Drake ist bei der 44. AMA-Gala, die live im US-Fernsehen übertragen wird, unter anderem im Rennen für die Auszeichnung als bester Rap- und Pop/Rock-Künstler sowie mit seinem Album «Views» in den Sparten Rap- und Pop/Rock-Album.

R&B-Sängerin Rihanna (28) folgt mit sieben Nominierungen, darunter auch in der Königssparte «Künstler des Jahres». Mit ihr konkurrieren Justin Bieber, Selena Gomez, Ariana Grande und Carrie Underwood um den Spitzenpreis. Justin Bieber und die britische Sängerin Adele haben jeweils fünf Gewinnchancen.

Im vergangenen Jahr räumte die englisch-irische Boyband One Direction bei den American Music Awards ab, zum zweiten Mal in Folge wurden sie zum «Künstler des Jahres» gekürt.

Moderiert wird die Gala in diesem Jahr von dem US-Model Gigi Hadid (21) und dem Komödianten Jay Pharoah (29). Auftreten sollen unter anderem Lady Gaga, Green Day, Bruno Mars, Ariana Grande und Sting. Nach Angaben der Veranstalter wird Justin Bieber live von seiner «Purpose»-Welttournee aus Zürich zugeschaltet.

Zahlreiche Stars sollen beim Verteilen der Trophäen helfen, darunter das deutsche Model Heidi Klum und die Schauspieler Robert Downey Jr. und Zoe Saldana.

Die American Music Awards waren 1973 als Alternative zu den Grammys gegründet worden. Nach Angaben der Veranstalter handelt es sich um die weltweit größte Preisgala, bei der Fans entscheiden dürfen. Die Nominierungen basieren auf Albumverkaufszahlen der Musiker, über die Gewinner können Fans im Internet abstimmen.