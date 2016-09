AndrÃ© Rieu geigt beim Semperopernball 2017

André Rieu geigt beim Semperopernball 2017

erschienen am 06.09.2016



Dresden (dpa/sn) - André Rieu spielt beim nächsten Semperopernball die erste Geige. Der Holländer soll mit seinem Strauß-Orchester den Mitternachts-Programmpunkt bei dem Spektakel bestreiten, wie Ballimpresario Hans-Joachim Frey am Dienstag in Dresden mitteilte. Der Ball am 3. Februar 2017 steht unter dem Motto «Dresden strahlt - grenzenlos in alle Welt» und soll die Elbestadt als weltoffen und tolerant präsentieren. Wohl niemand könne das Motto des Balls besser symbolisieren als André Rieu und seine 60 Musiker aus 10 Nationen, sagte Frey. Die musikalische Leitung des Balls liegt 2017 in den Händen von Kristjan Järvi.